Se ven auroras boreales en diferentes partes del mundo

Associated Press | La aurora boreal, también conocida como la aurora boreal, brilla en el horizonte en St. Mary's Lighthouse en Whitley Bay, en la costa noreste, Inglaterra, viernes 10 de mayo de 2024 Associated Press | La aurora boreal brilla sobre Portsmouth, N.H., el viernes 10 de mayo de 2024 Associated Press | La aurora boreal flamea en el cielo sobre una granja, a última hora del viernes 10 de mayo de 2024, en Brunswick, Maine Associated Press | Auroras boreales aparecen en el cielo nocturno sobre el Brocken a primera hora del sábado 11 de mayo de 2024, en Schierke, norte de Alemania

Ciudad de México.- La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) informó que, gracias a una tormenta solar geomagnética, en algunas partes del mundo se pudieron ver auroras boreales. Países como Chile, Argentina, Estados Unidos, Noruega, Inglaterra, Australia, Rusia, entre otros, pudieron apreciar este fenómeno en los cielos con iluminaciones rosadas, verdes y violetas. Cabe recordar que las auroras boreales son consecuencia de las partículas energizadas del sol, que viajan a hasta 45 millones de millas por hora, las cuales chocan en la atmósfera terrestre e interactúan en los polos del planeta, provocando luminosidad de diferentes colores. Asimismo, no se tiene previsto que las auroras puedan verse en territorio nacional, no obstante, el aumento gradual del índice geomagnético podría causar que este fenómeno se aprecie en el país.