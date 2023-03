Se reúne Zelensky con jefe de la agencia atómica de la ONU

Ucrania.- El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reunió este lunes con el jefe de la agencia de la ONU para la energía atómica, Rafael Mariano Grossi, en el sur de Ucrania, donde debatieron la precaria situación de la central nuclear de Zaporiyia.

La central, que es la mayor de Europa, ha perdido varios de sus cables de transmisión eléctrica durante la guerra y que varias veces ha tenido que recurrir a generadores diésel de emergencia.

Grossi, que es director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA, con sede en Viena) tiene previsto visitar esta semana la central nuclear, actualmente en manos de las fuerzas rusas. El OIEA tiene personal permanente en la planta.

Durante la reunión, cubierta exclusivamente por The Associated Press, Grossi dijo a Zelensky estar preocupado de que la situación en la planta "no está mejorando".

Entretanto, dos personas murieron y 29 resultaron heridas este lunes cuando las fuerzas rusas cañonearon la ciudad ucraniana de Sloviansk, en la región oriental de Donetsk, parcialmente ocupada por las tropas rusas, informaron funcionarios locales.

Videos de las secuelas mostraron edificios residenciales dañados, escombros en las calles y vehículos en llamas.

El presidente Zelensky describió el ataque como "terrorismo".

Rusia niega haber atacado zonas habitacionales a pesar de que los ataques de artillería y cohetes han golpeado diariamente edificios de apartamentos e infraestructura civil ucranianos durante la guerra.

El ataque a Sloviansk siguió un patrón típico de ataques de largo alcance adoptado por las fuerzas del Kremlin, especialmente en los últimos meses, cuando la lucha se estancó durante un invierno extremadamente frío.

En la región oriental de Donetsk, unas 10 ciudades y pueblos fueron cañoneados por las fuerzas rusas durante las 24 horas previas, aseguró el lunes la presidencia de Ucrania.

El lunes por la mañana, varios misiles rusos cayeron en la ciudad de Avdiivka y dañaron inmuebles residenciales, un hotel y un juzgado, agregó.

El alcalde de Avdiivka, Vitali Barabash, dijo que las empresas de servicios públicos están siendo evacuadas de la primera línea de combates en la ciudad, que "se parece cada vez más a un paisaje de películas postapocalípticas".

Los ataques también se intensificaron en la región parcialmente ocupada de Zaporiyia, donde fueron atacados 14 asentamientos en la línea del frente, según las autoridades ucranianas.

En la región parcialmente ocupada de Jersón, la parte controlada por Ucrania fue atacada 20 veces por la artillería y la aviación rusas, hiriendo a cuatro personas, informó la presidencia.