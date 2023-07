Se 'olvida' Twitter de sus exempleados en Ghana

Nueva York, Estados Unidos.- Los exempleados de Twitter en Ghana, que fueron despedidos en noviembre, se quedaron sin indemnización y no han tenido noticias de la empresa durante tres meses, dijeron fuentes a CNBC.

Como parte de los esfuerzos de reducción de costos de Elon Musk, Twitter despidió a casi todo el personal en su única oficina en África.

Tras el anuncio de la ola de recortes de empleos a nivel mundial, Musk tuiteó en noviembre que "lamentablemente, no hay otra opción cuando la empresa está perdiendo más de 4 millones de dólares al día".

"A todos los que salieron se les ofrecieron 3 meses de indemnización, que es un 50 por ciento más de lo legalmente requerido", agregó, aunque no estaba claro a qué oficina y jurisdicción se refería.De acuerdo con la ley laboral de Ghana, el personal debe ser despedido y debe recibir un aviso de tres meses antes de ser despedido. A los trabajadores de Twitter en la capital, Accra, se les dio menos de un mes, según las fuentes.

Un ex empleado, que deseaba permanecer en el anonimato debido a la naturaleza delicada de la situación, le dijo a CNBC que los trabajadores solicitaron una compensación en lugar de aviso y daños por angustia emocional como parte del acuerdo negociado con Twitter, pero ambos fueron rechazados.

"Twitter ha tratado con nosotros de mala fe desde que nos despidieron en noviembre de 2022. Ni siquiera intentaron negociar una indemnización con nosotros hasta que las noticias internacionales comenzaron a informar sobre esto, y después de que nos dirigimos a la Oficina de Trabajo en Ghana", dijo otra fuente.

"Ha sido un proceso tedioso y rechazaron algunas de nuestras solicitudes, que pensamos que eran justas dadas las circunstancias y la forma en que nos trataron".

A través de su representante legal, los empleados finalmente se acercaron para aceptar lo que vieron como una oferta de indemnización diluida en mayo, pero han soportado el silencio de Twitter desde entonces.

"Jugamos a la pelota y aceptamos la oferta que nos hicieron solo para que pudiéramos seguir adelante con nuestras vidas. Sin embargo, nos han ignorado por completo desde que nuestro abogado se acercó a ellos para aceptar la oferta en mayo. Para muchos de nosotros, los gastos adeudados tampoco han sido pagados", agregó la segunda fuente.

La primera fuente también le dijo a CNBC que "todos están cansados y frustrados".

"Este acuerdo ni siquiera es lo que se prometió, pero decidimos simplemente aceptarlo y eso ha sido una lucha", dijeron.

"Algunos aún no han conseguido trabajo, tienen familias que alimentar y esta indemnización será de gran ayuda, por lo que retrasarlo de esta manera es muy triste".

Desde la adquisición de Musk de la plataforma de redes sociales por 44 mil millones de dólares en octubre, Twitter ha perdido casi la mitad de sus ingresos por publicidad y continúa generando un flujo de efectivo negativo, dijo Musk durante el fin de semana, además de asumir una gran cantidad de deuda.

La empresa también enfrenta la competencia de la nueva plataforma de Meta, Threads, que registró más de 100 millones de usuarios en su primera semana de funcionamiento.

