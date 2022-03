Se multiplican denuncias de violencia sexual de soldados rusos a ucranianas

Kiev.- El crimen salió a la luz por primera vez la semana pasada, cuando la fiscal general de Ucrania, Iryna Venediktova, dijo en una publicación de Facebook que un soldado ruso había matado a un civil desarmado y luego había violado repetidamente a su esposa. Días después, la Casa Blanca dijo que estaba preocupada por los informes emergentes de violencia sexual en Ucrania.

Luego, el lunes por la noche, The Times of London publicó el escalofriante relato de la mujer. Usando el seudónimo de Natalya, le dijo a un reportero que estaba en su casa en un pueblo cerca de la capital ucraniana, Kiev, cuando escuchó pasos y sonó un disparo. Momentos después, su esposo yacía muerto frente a la puerta de su casa, y dos soldados rusos estaban a su lado, uno de ellos apuntando con una pistola a su cabeza.

PUBLICIDAD

“Le disparé a su esposo porque era nazi”, le dijo el hombre armado, antes de que él y el otro soldado la violaran, mientras su hijo de 4 años sollozaba en una sala de calderas de al lado, según el Times. Ella dijo que más tarde fue violada por segunda vez por los soldados y finalmente logró huir al oeste de Ucrania con su hijo.

“Podría haber estado en silencio, pero cuando llegamos a la policía, la hermana de mi esposo me hizo hablar y no había vuelta atrás”, dijo en el Times. “Entiendo que muchas personas que han sido heridas se quedan calladas porque tienen miedo. Mucha gente no cree que sucedan cosas terribles como esta”.

Un portavoz del Kremlin, Dmitri S. Peskov, rechazó la acusación de Venediktova y dijo a los periodistas en Moscú la semana pasada que “no lo creemos en absoluto”.

“Es una mentira”, dijo Peskov, según la agencia de noticias Interfax.

Venediktova dijo que se busca a un soldado ruso para arrestarlo “bajo sospecha de violación de las leyes y costumbres de la guerra”.

Las autoridades ucranianas afirman que se han multiplicado los casos de violación y violencia sexual en el país desde que comenzó la invasión de Rusia el 24 de febrero.

Maria Mezentseva, miembro del parlamento ucraniano, detalló el relato de la mujer a Sky News el domingo y dijo que había “muchas más víctimas”. No proporcionó más detalles ni dijo cómo se enteró de otras agresiones, pero dijo que esperaba que salieran a la luz una vez que las víctimas estuvieran “listas para hablar”.

“Definitivamente no nos quedaremos callados”, dijo.

La violación y otras formas de violencia sexual, que han acompañado a los conflictos armados a lo largo de la historia, pueden constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Las fuerzas rusas y los grupos armados respaldados por Moscú han sido acusados de perpetrar violencia sexual en otros conflictos, el más reciente en el este de Ucrania.