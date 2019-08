Se lanza Macron contra Bolsonaro por incendios

Ciudad de México— El presidente de Francia, Emmanuel Macron, tildó de mentiroso a su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, luego de los devastadores incendios en el Amazonas y amenazó con bloquear el acuerdo de Mercosur, el tratado de libre comercio con la Unión Europea.

"En vista de la actitud de Brasil en las últimas semanas, al Presidente de la República no le queda más remedio que el Presidente Bolsonaro le mintió durante la cumbre de Osaka del G20 en junio", informó Macron.

"Para París resulta claro que el Presidente Bolsonaro ha decidido no respetar sus compromisos sobre el cambio climático ni actuar en materia de biodiversidad", agregó.

El Mandatario francés aseguró que bajo estas condiciones, su país se opone al acuerdo Mercosur, que incluye a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, y que en junio pasado logró el visto bueno internacional tras 20 años de negociaciones.

Las declaraciones de Macron son una contundente respuesta a Bolsonaro, quien ayer acusó al Mandatario francés de incluir los incendios del Amazonas en la agenda del G7, que se celebrará este fin de semana en Biarritz, Francia, para obtener "réditos políticos personales".



Se solidarizan por incendios en Amazonas

Los Gobiernos de Bolivia, Paraguay, Chile y Colombia ofrecieron su apoyo ante los devastadores incendios en la selva.

"Hemos estado en contacto con nuestros pares de la República de Paraguay, tenemos un compromiso de trabajo conjunto de los dos países, tanto en el territorio boliviano como en el territorio paraguayo", indicó en rueda de prensa el Ministro de Medioambiente y Agua de Bolivia, Carlos Ortuño.

Por su parte, el Presidente chileno Sebastián Piñera confirmó que conversó por separado con Bolsonaro para ofrecerle su ayuda en los incendios iniciados hace 17 días.

"Le he ofrecido (a Bolsonaro) la colaboración para ayudar al país hermano y amigo para combatir con mayor eficacia y fuerza los graves incendios forestales que afectan a la Amazonia", señaló Piñera.

Asimismo, el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela manifestó su preocupación por los incendios que se expanden en la selva, y ofreció su "modesta ayuda" para mitigar la tragedia.

"Venezuela expresa su profunda preocupación por los gigantescos y terribles incendios que devastan la región del Amazonas en territorio de varios países de sudamérica, con gravísimos impactos sobre la población, los ecosistemas y la diversidad biológica de la zona", informó la Cancillería en un comunicado.