Se incendia avión en Tokio

The New York Times | El vuelo 516, había despegado del aeropuerto de New Chitose

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Tokio.- Un avión de Japan Airlines colisionó con una aeronave de la Guardia Costera de Japón durante el aterrizaje en Tokio el martes, lo que causó que el jet de pasajeros estallara en llamas y resultara en la muerte de los integrantes de la Guardia Costera que viajaban en el otro avión con destino a labores de socorro tras el terremoto. La aerolínea dijo que los 367 pasajeros y 12 tripulantes de su avión habían sido evacuados en el aeropuerto de Haneda, según NHK, la emisora pública. Murieron cinco integrantes de la tripulación del avión de la Guardia Costera, dijo el primer ministro Fumio Kishida en una conferencia de prensa. Los integrantes de la guardia costera iban en camino a entregar suministros a la región afectada por un poderoso terremoto que impactó en el occidente de Japón el lunes, dijo Kishida. Kishida añadió que los ministerios del gobierno se encargarían de asegurarse de que el impacto “no afecte los esfuerzos de socorro” tras el terremoto. Las imágenes emitidas por la NHK mostraban el avión de Japan Airlines en llamas cuando atravesaba la pista. PUBLICIDAD