Se han aplicado 10 mil millones de vacunas en el mundo, pero persiste la desigualdad

Nueva York.- Cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel se arremangó en diciembre de 2020 para recibir una dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech, dando inicio a uno de los primeros lanzamientos masivos de inyecciones contra el Covid en el mundo, declaró que marcaba "el principio del fin de la pandemia”.

Trece meses después, su predicción está lejos de ser cierta, pero se han administrado 10 mil millones de dosis de vacunas en todo el mundo, un hito que refleja la asombrosa velocidad con la que los gobiernos y las compañías farmacéuticas se han movilizado, lo que permite a muchas naciones imaginar un futuro cercano en el que su gente coexista con el virus, pero sin estar confinados por él.

El hito, alcanzado este viernes, según el proyecto Our World in Data de la Universidad de Oxford, no se ha alcanzado de manera equitativa, a pesar de que, en teoría, 10 mil millones de dosis podrían haber significado al menos una inyección para los 7 mil 900 millones de habitantes del mundo.

En los países más ricos, el 77 por ciento de las personas ha recibido al menos una dosis, mientras que en los países de bajos ingresos la cifra es inferior al 10 por ciento. Mientras América del Norte y Europa compiten para superar las oleadas de Ómicron ofreciendo refuerzos, con algunas naciones incluso contemplando una cuarta inyección, más de un tercio de la población mundial, muchos de ellos en África y zonas pobres de Asia, todavía están esperando una primera dosis.

Estados Unidos ha administrado cinco veces más inyecciones adicionales (alrededor de 85 millones) que el número total de dosis administradas en toda Nigeria, la nación más poblada de África.

“Diez mil millones de dosis es un triunfo de la ciencia, pero un completo fracaso de la solidaridad global”, dijo Madhukar Pai, profesor de epidemiología y bioestadística en la Universidad McGill en Montreal.

Las consecuencias de la brecha de vacunas han sido destacadas por Ómicron, que se identificó por primera vez en el sur de África. La baja cobertura de vacunación crea condiciones para la circulación generalizada del virus y, con ello, la posibilidad de que surjan nuevas variantes.