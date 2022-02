Se desploma economía de Rusia al entrar en vigor las sanciones

The New York Times The New York Times

PUBLICIDAD

Moscú.- El rublo se derrumbó, el mercado de valores se congeló y la población se apresuró a retirar efectivo este lunes cuando entraron en vigor las sanciones occidentales y Rusia despertó a la incertidumbre y el miedo por las repercusiones de la invasión de Ucrania por parte del presidente Vladimir V. Putin. Al comenzar el día, la moneda de Rusia perdió hasta una cuarta parte de su valor en cuestión de horas. Luchando por detener el declive, el Banco Central de Rusia duplicó su tasa de interés clave, prohibió a los extranjeros vender valores rusos y ordenó a los exportadores que convirtieran en rublos la mayor parte de sus ingresos en moneda extranjera. Cerró la bolsa de valores de Moscú por el día debido a la “situación en desarrollo”. PUBLICIDAD “La realidad económica, por supuesto, ha cambiado”, dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri S. Peskov, y anunció que Putin había convocado una reunión de emergencia con sus principales funcionarios financieros. Incluso cuando las delegaciones rusa y ucraniana se reunieron para conversar en la frontera de Bielorrusia, la ofensiva militar de Moscú no mostró signos de ceder, y los movimientos frenéticos ofrecieron las primeras señales de que las sanciones impuestas a Rusia por Occidente durante el fin de semana estaban sacudiendo los cimientos de la economía rusa. Las decisiones de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea que restringen el acceso del Banco Central de Rusia a gran parte de sus reservas de divisas extranjeras por valor de 643 mil millones de dólares han desbaratado gran parte de los cuidadosos esfuerzos del Kremlin para suavizar el impacto de posibles sanciones. Y con docenas de países cerrando su espacio aéreo a los aviones rusos, los principales inversores extranjeros retirándose y Occidente imponiendo restricciones debilitantes a los bancos más grandes de Rusia, se hizo evidente que la invasión de Ucrania por parte de Putin estaba marcando el comienzo de un período de aislamiento internacional para Rusia desde la Guerra Fría. Ayer, Putin calificó las sanciones de Occidente de “ilegítimas” en una reunión televisada con su ministro de Defensa y su comandante militar. Putin luego les dijo que pusieran el arsenal nuclear de Rusia en alerta máxima; algunos analistas temen que la inestabilidad económica de Rusia pueda llevar a Putin a intensificar su conflicto con Occidente utilizando nuevas amenazas militares u otros medios, como ataques cibernéticos. Impone Estados Unidos nuevas sanciones a Rusia El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones que inmovilizarían cualquier activo que tenga el Banco Central de Rusia en Estados Unidos o en manos de estadounidenses. Washington estima que ello afectará a cientos de millones de dólares en fondos rusos. Funcionarios estadounidenses dijeron que Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, la Unión Europea y otros se sumarán a la medida. En Rusia, se formaban largas colas en los bancos y los cajeros automáticos, en medio de reportes en las redes sociales de que los cajeros se están quedando sin billetes. El departamento de transporte público de Moscú advirtió a los usuarios que posiblemente no podrán pagar con Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay debido a que las sanciones afectan al VTB, el banco ruso que maneja los sistemas de pagos para los trenes subterráneos, autobuses y tranvías de Moscú. Una fuerte devaluación del rublo causaría una pronunciada caída en el estándar de vida de los rusos comunes, coinciden analistas y economistas. Rusia depende en gran medida de las importaciones, y los precios de los productos importados probablemente se dispararán. Viajar al extranjero podría convertirse en prohibitivo ya que los rusos podrán comprar menos cosas con sus rublos. Y la situación económica podría empeorar en las próximas semanas a medida que los súbitos aumentos de precios y las interrupciones de las cadenas de distribución obligan a cerrar las fábricas. Con información de The New York Times y Associated Press. AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar PUBLICIDAD