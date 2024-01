Se convierte Japón en el quinto país en alunizar

The New York Times | El robot SLIM llegó a la superficie lunar el viernes por la mañana, y presenta dificultades para generar energía, lo que afectará su funcionamiento The New York Times | El robot SLIM llegó a la superficie lunar el viernes por la mañana, y presenta dificultades para generar energía, lo que afectará su funcionamiento

Una nave espacial robótica japonesa se posó con éxito en la Luna el viernes, pero sus paneles solares no generaban energía, lo que reducirá a unas pocas horas el tiempo que podrá funcionar. Con este logro, Japón se convierte en el quinto país que envía una nave espacial que realiza un aterrizaje suave en la Luna. Para JAXA, la agencia espacial japonesa que actualmente lleva a cabo diversas misiones científicas robóticas en el espacio, ésta era la primera vez que intentaba posarse en un cuerpo planetario de otro lugar del sistema solar. La nave, el Smart Lander for Investigating Moon, o SLIM (aterrizador inteligente para la investigación de la Luna), pretendía demostrar la precisión del aterrizaje, a menos de un campo de fútbol del destino previsto, en lugar de la incertidumbre de kilómetros de la que son capaces la mayoría de los aterrizadores. La tecnología también podría ser útil para futuras misiones como las del programa Artemis de la NASA . Japón participa en ese programa, que enviará astronautas a la Luna en los próximos años. A las 10 de la mañana, hora del Este, del viernes (medianoche en Japón, comienzo del sábado), SLIM encendió sus motores para iniciar el descenso desde la órbita lunar. A las 10:20, su tren de aterrizaje principal tocó la superficie cerca de un pequeño cráter llamado Shioli, en la región ecuatorial de la cara oculta de la Luna. La superficie está inclinada unos 15 grados, lo que dificultaba el aterrizaje sin volcar. Por ello, los diseñadores de SLIM decidieron inclinar la nave hacia un lado justo antes del aterrizaje y, tras el contacto inicial con el suelo, SLIM se inclinó hacia delante sobre sus patas delanteras. Inmediatamente después del aterrizaje, SLIM pudo enviar señales de radio a la Tierra. Pero el comentarista de la retransmisión por Internet en ese momento dijo repetidamente: "Todavía estamos comprobando el estado". La retransmisión terminó sin revelar el destino de SLIM. En una rueda de prensa celebrada un par de horas más tarde, los responsables de JAXA afirmaron que el aterrizaje suave había sido un éxito, pero que se había puesto de manifiesto el problema de los paneles solares. Dijeron que era posible que los paneles estuvieran apuntando en la dirección equivocada, y que podrían generar energía más tarde cuando el sol brillara en un ángulo diferente. El aterrizaje cumplió los requisitos mínimos para el éxito de la misión, según las autoridades. Si el aterrizaje se produjo a menos de 100 metros del objetivo, eso constituiría un éxito total, aunque hará falta un mes de análisis para determinar lo cerca que estuvo SLIM. Sin paneles solares en funcionamiento, la nave espacial funciona con su batería. Para ahorrar energía, se han apagado los calefactores de la nave, según informaron los responsables de JAXA. Durante este tiempo limitado, los responsables de la misión dieron prioridad a la recuperación de los datos de navegación adquiridos durante el aterrizaje. Dos pequeños robots fueron desplegados con éxito desde el módulo de aterrizaje justo antes del aterrizaje. En el futuro, el despliegue de este tipo de capacidades de aterrizaje milimétrico permitiría a las naves espaciales apuntar más cerca de lugares intrigantes, como cráteres, en lugar de grandes llanuras planas. Dado que la Luna carece de satélites de posicionamiento global o radiobalizas, las naves espaciales tienen que averiguar por sí mismas dónde se encuentran exactamente. Los pings de radar informaron a SLIM de su altura y de la velocidad a la que se movía. Una cámara que tomaba imágenes del paisaje ayudó a la nave a determinar su ubicación comparando el patrón de cráteres que veía con los mapas almacenados en su memoria. Los sistemas de visión de las naves espaciales se han visto limitados por el uso de chips informáticos especiales protegidos contra la fuerte radiación del espacio profundo. Estos chips suelen ir una o dos generaciones por detrás de los chips más avanzados y sólo tienen una centésima parte de la capacidad de procesamiento, explica JAXA en un dossier de prensa sobre la misión SLIM. JAXA desarrolló algoritmos de procesamiento de imágenes que pueden ejecutarse rápidamente en los chips espaciales más lentos. Las imágenes permitieron a SLIM evitar rocas peligrosas y otros obstáculos durante su aproximación final. SLIM desplegó dos vehículos exploradores no convencionales, denominados Vehículo de Excursión Lunar 1 y Vehículo de Excursión Lunar 2. Uno de ellos utiliza un mecanismo de salto y transporta una sonda. El segundo vehículo es esférico, del tamaño de una pelota de béisbol y pesa medio kilo. Sus dos mitades se separarán, lo que permitirá al vehículo desplazarse por la superficie durante un par de horas hasta que se agote la batería. JAXA ha desarrollado este vehículo en colaboración con la Universidad de Doshisha y la empresa de juguetes Tomy. LEV-1 puede comunicarse directamente con la Tierra, y LEV-2 se comunica a través de LEV-1. Los datos de los dos vehículos se envían a la Tierra, según JAXA. Incluso con una potencia limitada, un instrumento del módulo de aterrizaje intentó analizar la composición de las rocas que lo rodeaban.