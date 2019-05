Satiriza Irán a Trump 'llamen por favor'

Teherán— El teléfono de Donald Trump suena en medio de la noche. 'Son los iraníes', dice, levantándose de la cama en ropa interior.

Pero no es Teherán del otro lado de la línea, sólo un vendedor que promociona tratamientos para la caída del cabello.

Esta escena, evocada por un animador iraní después de que el presidente de Estados Unidos instara a la República Islámica a 'llamarlo", se ha vuelto viral y ha capturado la sensación irrisoria que muchos iraníes sienten hacia el presidente de EU. Es uno de los varios golpes a Trump en las redes sociales farsi desde que hizo esa propuesta no correspondida a un Irán que se ha negado a someterse a sus sanciones y demostraciones de fuerza militar.

Han telefoneado con bromas a la embajada suiza en Teherán, luego de que CNN informara que la Casa Blanca había dado el número de teléfono que Irán podría usar para hablar con funcionarios en Suiza, que ha representado los intereses estadounidenses en Irán desde la Revolución Islámica de 1979.

Otro ingenioso aconsejaba delicadeza.

"En mi opinión, Trump también debería haber dado la identificación de Telegram para la Casa Blanca", escribió un usuario llamado Kev, refiriéndose a la aplicación de mensajería utilizada por decenas de millones de iraníes. "Es justo el comienzo de una relación e Irán puede sentirse incómodo llamando de inmediato".

Otros publicaron una imagen del Presidente iraní, Hassan Rouhani, sosteniendo un auricular, marcando un número de teléfono de EU y diciendo el código de llamada en voz alta. Un usuario de Twitter se preguntó quién pagaría la llamada, a la luz de la tensión en la economía de Irán. Otro reflexionó sobre lo que podría haber ocurrido si el mandato de Trump hubiera coincidido con el del ex Presidente de línea dura de Irán: Mahmoud Ahmadinejad.

"¿Por qué no estaban estos dos en el cargo al mismo tiempo?", dijo el usuario de redes. "¡Los dos habrían formado un excelente par!"