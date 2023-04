Sarah Ferguson no fue invitada a la coronación de Carlos III

Londres.- La ex esposa del Príncipe Andrés, Sarah Ferguson de 63 años, no recibió invitación para asistir a la ceremonia de coronación del Rey Carlos III y la Reina Camilla, así lo confirmó Page Six.

Aunque aún vive con el hermano menor del Rey, y comparten dos hijas, la Princesa Beatriz y la Princesa Eugenia, Ferguson quedó fuera de la lista de invitados por estar divorciada de Andrés.

PUBLICIDAD

"No puedes tener ambas cosas, no puedes divorciarte y luego decir, 'Quiero esto...' (Estás dentro) o estás fuera", comentó Ferguson a la revista Hello!.

El desaire de la Familia Real a Fergie no fue una sorpresa para ella, a principios del mes compartió en el programa de televisión Loose Women sus sospechas de que no sería bienvenida en el evento, pero aún así tiene planes para celebrarlo.

"Personalmente, tendré un pequeño salón de té y un sándwich de pollo de coronación y pondré banderines", compartió.

La revista Hello! también dio a conocer que la Duquesa de York se reunirá con la Familia Real al final del día para una celebración privada.

Las hijas de Ferguson así como el Príncipe Andrés sí están invitados a participar en la coronación, pero se desconoce si el Duque de York tendrá algún papel especial en la ceremonia.