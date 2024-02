Sale a la luz fractura entre cúpula militar de Ucrania

Kiev, Ucrania.- Las diferencias entre los dirigentes ucranianos han salido a la luz luego de especulaciones de que el principal líder militar del país será relevado en medio de reportes sobre tensiones con el presidente Volodymyr Zelenskyy.

Los rumores de que Valerii Zaluzhnyi sería despedido fueron rechazados por la oficina de Zelens­kyy y por el Ministerio de Defensa esta semana, y el comandante en jefe, que es sumamente popular en la nación, sigue en su puesto.

Su salida sería la sacudida más fuerte a la cúpula militar ucraniana desde que empezó la invasión rusa mientras el país lidia con pocas municiones y escasez de personal luego de una fallida contraofensiva en el verano boreal. También podría afectar la moral de los soldados ucranianos, que han estado librando agobiantes batallas durante casi dos años.

Un funcionario ucraniano que habló con The Associated Press dijo que Zelenskyy le comentó a Zaluzhnyi durante una reunión reali­zada el lunes que debía renunciar si no podían llegar a una solución común en varios asuntos clave.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que la reunión fue agitada, e insinuó que la movilización militar había sido un punto de desacuerdo. El funcionario comentó que las tensiones entre ambos hombres van al alza y que el general no dejará su puesto voluntariamente.

Los reportes sobre la posible destitución de Zaluzhnyi aparecieron en la prensa ucraniana el lunes.

El sitio de noticias ucraniano Mirror of the Week dijo que el presidente había pedido al general que renunciara, de acuerdo con fuentes cercanas a Zelenskyy y a Zaluzhnyi. El jefe militar recibió una oferta para fungir como asesor, pero la rechazó, según los reportes.

No hubo respuesta a las solicitudes de comentarios enviadas a la oficina del presidente y a la de Zaluzhnyi.

Zaluzhnyi goza de una gran popularidad en el país y dentro de las fuerzas militares, pero no ha estado en buenos términos con Zelenskyy desde que dijo en una entrevista con The Economist el año pasado que la lucha contra Rusia había llegado a un punto muerto. El presidente negó que ese fuera el caso.