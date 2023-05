Rusia lanza un raro ataque diurno con misiles contra Kiev

Associated Press | Agentes de la policía ucraniana inspeccionan un fragmento del cohete después de un ataque con cohetes rusos en Kiev Associated Press | Gente corriendo para cubrirse durante un ataque ruso de cohetes en Kiev Associated Press | Huellas y humo blanco se ven en el cielo durante el ataque con cohetes rusos en Kiev Associated Press | La gente se pone a cubierto en la estación de metro durante un ataque con cohetes rusos en Kiev

Kiev, Ucrania.- Misiles balísticos explotaron bajo un cielo azul claro de este lunes, y aterrorizaron a los peatones que se apresuraron a abandonar las calles de la capital ucraniana mientras la batalla se realizaba sobre sus cabezas con un raro ataque diurno de misiles sobre Kiev. Las alarmas aéreas sonaron poco después de las 11 a.m., tiempo local, provocando que los padres de familia salieran corriendo para poner a salvo a sus hijos mientras los empleados de un hospital buscaron refugio en un albergue contra bombas. Las poderosas explosiones se escucharon en toda la ciudad en cuestión de minutos, mientras las defensas aéreas ucranianas entraron en acción. Los niños con mochilas empezaron a correr y gritar cuando las explosiones resonaron en una calle de Kiev, según muestra un video ampliamente compartido por funcionarios ucranianos en las redes sociales. Aun en esta ciudad en donde la gente ha adoptado sus rutinas diarias con la vida bajo amenaza, el ataque --- que ha sido el décimo sexto en este mes y el primer ataque diurno en muchas semanas --- fue un recordatorio de que la capital ucraniana sigue siendo el principal objetivo, y les recordó a algunos los peores bombardeos en contra de Kiev desde que empezó la invasión de Rusia en febrero del 2022. Moscú ha estado desplegando constantemente drones de ataque, misiles balísticos y misiles crucero, cambiando sus tácticas para tratar de infringir el máximo daño, de acuerdo a oficiales ucranianos.