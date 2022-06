Rusia entrega a Ucrania cuerpos de Mariúpol

Rusia ha comenzado a entregar los cuerpos de los combatientes ucranianos que murieron en el complejo siderúrgico de Azovstal, en la destruida ciudad de Mariúpol. La resistencia extrema de los combatientes se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la invasión de Moscú.

Decenas de cadáveres retirados de la planta que ahora está en poder de Rusia han sido transferidos a la capital ucraniana, Kiev, en donde ya se realizan análisis de ADN para identificarlos, informó un alto mando militar y una portavoz del Regimiento de Azov.

El Regimiento de Azov fue una de las unidades ucranianas que defendió la planta durante casi tres meses antes de rendirse en mayo ante el incesante ataque ruso desde tierra, mar y aire. De momento se desconoce cuántos cuerpos podrían seguir en la planta.

La determinada defensa de los combatientes ucranianos en la siderúrgica frustró el objetivo del Kremlin de apoderarse rápidamente de Mariúpol y obligó a Rusia a mantener sus fuerzas durante más tiempo en la ciudad portuaria de gran importancia estratégica.

El destino de los defensores cautivos por Rusia está nublado por la incertidumbre. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo que hay más de 2.500 combatientes del complejo que se encuentran prisioneros y que Ucrania está negociando su liberación.

El gobierno ucraniano no ha anunciado la recuperación de los restos de las ruinas de Azovstal y las autoridades rusas no han comentado al respecto, pero familiares de los soldados abatidos en la planta hablaron del proceso con The Associated Press.

Ucrania anunció el sábado el primer intercambio oficial de militares muertos desde el inicio de la guerra. Señaló que ambas partes intercambiaron 320 cuerpos en total, cada uno recibiendo 160. El intercambio ocurrió el jueves en la línea de combate de la región de Zaporiyia.

Anna Holovko, portavoz del Regimiento de Azov, dijo que los 160 cuerpos ucranianos que entregaron los rusos fueron de las ruinas de Azovstal. Añadió que se cree que al menos 52 de ellos eran de miembros del Regimiento de Azov.