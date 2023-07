Rusia dice que derribó un dron ucraniano a las afueras de Moscú

Un dron ucraniano fue derribado a primera hora del viernes a las afueras de Moscú, según el Ministerio de Defensa de Rusia. Fue el tercer ataque o intento de ataque con un avión no tripulado registrado en la región de la capital rusa este mes.

El incidente no causó víctimas ni daños materiales, agregó el ministerio. Aunque no ofreció detalles sobre el lugar donde fue interceptada la aeronave, dijo que tuvo lugar en el óblast de Moscú, una región que rodea a la ciudad, aunque no la incluye.

El derribo aumenta la preocupación acerca de la vulnerabilidad de Moscú ante un ataque mientras la guerra en el país vecino se adentra en su 18vo mes.

Dos drones alcanzaron la capital rusa el lunes y uno de ellos cayó en el centro de la ciudad, cerca de la sede del Ministerio de Defensa a orillas del río Moscova, a unos 3 kilómetros (2 millas) del Kremlin. El otro impactó en un edificio de oficinas en el sur de Moscú y destruyó varias de sus plantas superiores.

En otro ataque el 4 de julio, el ejército ruso reportó que las defensas antiaéreas derribaron cuatro aviones no tripulados en las afueras de Moscú y que se interfirió con un quinto por medios de guerra electrónica para forzar su aterrizaje.

Por su parte, la oficina presidencial ucraniana reportó el viernes que al menos un civil murió y otros tres resultaron heridos en ataques rusos registrados en el último día en la provincia oriental de Donetsk, donde se bombardearon zonas residenciales de 10 comunidades. Otros cinco civiles sufrieron lesiones en un ataque sobre la localidad de Novoosynove, en la región de Járkiv, y uno más en otro incidente en Jersón, agregó.

La ciudad de Nikopol, al otro lado del río de la central nuclear de Zaporiyia, fue bombardeada cinco veces, indicó la oficina.

El ejército ucraniano dijo que sus fuerzas tomaron el control de Staromayorske, un pueblo en la región de Donetsk. Pero en conjunto, los combates de las últimas 24 horas no arrojaron avances significativos en al contraofensiva de Kiev sobre las zonas controladas por las tropas de Moscú.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, visitó el jueves Odesa, la ciudad portuaria más importante del Mar Negro, que fue objeto de intensos ataques rusos con misiles y drones en la última semana que causaron importantes daños en su emblemática catedral ortodoxa y en otros lugares del centro histórico. Zelenskyy inspeccionó el templo y visitó instalaciones médicas, según explicó su oficina.