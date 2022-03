Rusia ataca la planta nuclear más grande de Europa

Kiev, Ucrania.— Las fuerzas rusas atacaron con fuego de artillería la planta nuclear más grande de Europa a primeras horas de hoy, desatando un incendio allí en la disputa por el control de una ciudad crucial para el suministro eléctrico de Ucrania.

Andriy Tuz, portavoz de esas instalaciones, dijo a la televisión ucraniana que los obuses de artillería estaban cayendo directamente sobre la planta Zaporizhzhia y habían provocado un incendio en uno de sus seis reactores. Ese reactor está en renovación y no se encuentra operando, pero tiene combustible nuclear en el interior, señaló.

Los bomberos no pueden acercarse al incendio porque son blanco de disparos, declaró Tuz.

Un funcionario del gobierno dijo a The Associated Press que se detectaron niveles elevados de radiación cerca del sitio de la planta, que genera aproximadamente el 25% de la electricidad de Ucrania. El funcionario solicitó el anonimato porque la información no había sido dada a conocer.

Tuz señaló que es urgente detener los combates para poder apagar el fuego.

La batalla en Enerhodar, una ciudad a orillas del río Dniéper, tenía lugar en momentos en que ambos bandos celebraron una nueva ronda de conversaciones en las que alcanzaron un acuerdo provisional para establecer corredores de seguridad dentro de Ucrania en los que se pueda evacuar a civiles y entregar asistencia humanitaria.

En otras partes, las fuerzas rusas conseguían avances terrestres en su intento por impedir que el país tenga acceso al mar, al tiempo que las autoridades ucranianas exhortaban a los civiles a rebelarse y librar una guerra de guerrillas contra los invasores.

Aunque la enorme columna blindada rusa que amenaza a Kiev parecía estancada fuera de la capital, las fuerzas de Vladimir Putin han hecho valer su poder de fuego superior en los últimos días, en los que han disparado centenares de misiles y obuses de artillería contra ciudades y otros sitios del país y logrado avances considerables en el sur.

El alcalde de Enerhodar, Dmytro Orlov, dijo que las fuerzas ucranianas estaban combatiendo a las tropas rusas en las afueras de la ciudad. Imágenes de video mostraban llamas y humo negro que se elevaban encima de la urbe de más de 50 mil habitantes, donde personas pasaban al lado de vehículos destruidos, un día después de que la agencia de energía atómica de la ONU manifestara su gran preocupación de que los combates pudieran provocar un daño accidental a los 15 reactores nucleares de Ucrania.