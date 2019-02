Rompe Maduro relaciones con Colombia

Caracas— Nicolás Maduro anunció el rompimiento de relaciones con el Gobierno de Colombia y dio 24 horas para la salida de diplomáticos del país.

Durante su participación en una concentración en Caracas, Maduro denunció a su al Presidente colombiano, Iván Duque, de apoyar una intervención militar en Venezuela.

"La paciencia se agotó, no puedo seguir soportando, no podemos seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela", dijo Maduro.

El anuncio se dio en el marco del ingreso de toneladas de ayuda humanitaria intencional a través de las fronteras de Colombia y Brasil.

Hoy, Nicolás Maduro aseguró que no se doblegaría y pidió a los militares y simpatizantes defenderlo en caso de ser derrocado.

"Mi vida está consagrada totalmente a la defensa de la patria, que en cualquier circunstancia jamás me doblegaré, jamás me rendiré, siempre defenderá a nuestra patria con mi vida misma si es necesario defenderla", dijo ante miles de simpatizantes.

En su mensaje, pidió a militares continuar con una "unión cívico-militar" si algún día "le ocurre algo".