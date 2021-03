Retiran libros del Doctor Seuss por racistas

El doctor Seuss se convirtió en el último objetivo de la "cancelación de la cultura" este martes cuando seis de sus libros fueron retirados de la publicación debido a su presunto racismo, informó el New York Post.

La empresa que supervisa la publicación de las obras del Doctor Seuss dijo que descartó los seis libros: “If I Ran the Zoo,” “And to Think That I Saw It on Mulberry Street,” “McElligot’s Pool,” “On Beyond Zebra!,” “Scrambled Eggs Super!” and “The Cat’s Quizzer’’, porque “retratan a las personas de formas hirientes e incorrectas".

"Creímos que era hora de actuar", dijo la empresa a The New York Post en un comunicado.

"Escuchamos y recibimos comentarios de nuestro público, incluidos maestros, académicos y especialistas en el campo, también, como parte del proceso de revisión".

La medida se produjo en lo que habría sido el cumpleaños número 117 del difunto autor, quien tradicionalmente ha sido festejado por las escuelas de todo el país el 2 de marzo como parte del "Día de la lectura en todo Estados Unidos".

El presidente Biden incluso evitó mencionar al Doctor Seuss en la tradicional proclamación presidencial anual del lunes que marca el "Día de la Lectura en América".

Si bien el Doctor Seuss, cuyo nombre real era Theodor Seuss Geisel, sigue siendo uno de los autores infantiles más populares del mundo tres décadas después de su muerte, sus libros han sido criticados en los últimos años por cómo retratan a los afroamericanos, asiáticos y otros grupos.