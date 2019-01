Respeta Rusia 'postura independiente' de México ante conflicto en Venezuela

Ciudad de México— El embajador de Rusia en México, Víctor Koronelli, afirmó que el Gobierno de Rusia, encabezado por Vladimir Putin, ve con respeto la "postura independiente" de México ante el conflicto social en Venezuela.

Señaló que hay coincidencia en las ideas que tienen ambos gobiernos en temas de política internacional.

"Respetamos mucho la posición independiente de México, de este Gobierno de México, en el tema de política exterior", sostuvo.

Cuestionado sobre el posicionamiento de México ante el conflicto político en Venezuela, aseguró que Rusia y México comparten posturas sobre derechos humanos y respeto a la soberanía de otras naciones.

"Lo que ha dicho el Gobierno mexicano a través del canciller Marcelo Ebrard y el subsecretario Maximiliano Reyes se respeta mucho porque es una posición independiente, demuestra el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia a los asuntos internos", expuso.

"Hay cierta coincidencia en varios temas de política internacional. Ante todo, los temas relacionados con derechos humanos, respeto a la soberanía, y es bien importante para nosotros, como para el Gobierno mexicano, a la autodeterminación de los pueblos", agregó.

El Gobierno de Vladimir Putin, informó, tiene mucho interés en que el presidente Andrés Manuel López Obrador realice una visita de Estado a Rusia, por lo que ya se le hizo una invitación formal el pasado 1 de diciembre.

"El presidente López Obrador ya tiene la invitación por parte del presidente Putin de visitar Rusia con una visita oficial. Todavía no tenemos fecha, pero vamos a trabajar sobre la fecha probable", manifestó.

Putin también envió un cable de condolencias a México por la explosión en Tlahuelilpan.

"Tenemos interés en mantener y fortalecer, igual que México, los contactos con todos nuestros socios extranjeros", dijo.

Koronelli indicó que aunque las empresas rusas todavía no reciben invitación para participar en los proyectos planteados por López Obrador, estén interesadas en trabajar, por ejemplo, en el Tren Maya.

Recalcó que México es el segundo socio comercial de su país de la región de América Latina.





Prevé Rusia suprimir visados

El Gobierno de Rusia busca que se eliminen las visas entre ese país y México.

El embajador Víctor Koronelli señaló que ese es un pendiente que existe en la relación bilateral entre ambas naciones.

Explicó que se presentó al Gobierno de Enrique Peña Nieto un borrador de un acuerdo para suprimir las visas de las personas que viajan entre los dos países, y con la nueva Administración ya se analiza el convenio.

"Hoy en día, para la inmensa mayoría de los países de la región de América Latina y el Caribe, entre 27 y 28 países, nosotros tenemos acuerdos que permiten la entrada y salida de turistas sin visado. Hay muy pocas excepciones, algunas islas del Caribe, y en la parte continental, sólo con Belice y México no tenemos estos acuerdos", precisó.