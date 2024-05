Respaldan líderes a Netanyahu pese a divisiones por la guerra

El primer ministro israelí calificó de "distorsión de la realidad" la petición del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional de solicitar su detención. Sus partidarios y algunos críticos criticaron al fiscal, que también solicita la detención de tres dirigentes de Hamás.

Netanyahu califica de "vergüenza" la petición de emitir una orden de detención contra él.

A pesar de las agudas divisiones internas de Israel, sus líderes proyectaron en gran medida la unidad el lunes después de que el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional dijera que iba a solicitar órdenes de detención contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, ministro de Defensa del país, acusados de crímenes de guerra.

Netanyahu calificó el anuncio de "vergüenza" y "distorsión absoluta de la realidad". Dijo que las posibles órdenes judiciales no cambiarían la intención de Israel de derrocar el gobierno de Hamás en Gaza.

"La absurda y falsa orden del fiscal de La Haya no sólo va dirigida contra el primer ministro y el ministro de Defensa de Israel, sino contra todo el Estado de Israel", afirmó Netanyahu en un comunicado.

Gallant no hizo comentarios inmediatos sobre la decisión. El fiscal también pidió a los jueces del tribunal órdenes de detención contra altos dirigentes de Hamás, entre ellos Yahya Sinwar, de quien dijo que probablemente también había cometido "crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad".

Benny Gantz, un líder del gabinete de guerra de Israel que recientemente criticó a Netanyahu por la mala gestión de los esfuerzos de guerra, calificó la decisión de "ceguera moral" y afirmó que Israel estaba luchando "de la manera más moral de la historia, mientras se adhiere al derecho internacional."

"Si se acepta la posición del fiscal - que sería un crimen inefable, histórico", dijo el Sr. Gantz en un comunicado.

Israel no es miembro del tribunal y no reconoce su jurisdicción en Israel o Gaza, por lo que el anuncio es un gesto en gran medida simbólico. Sin embargo, las personas citadas en las órdenes de detención podrían ser detenidas si viajan a uno de los 124 países miembros del tribunal, entre los que se encuentran la mayoría de los países europeos, pero no Estados Unidos.

Karim Khan, el fiscal jefe, dijo que tenía motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant habían cometido crímenes de guerra, entre ellos matar de hambre a civiles como arma de guerra.

En una conferencia de prensa, el líder de la oposición parlamentaria de Israel, Yair Lapid, también criticó la decisión del Sr. Khan de solicitar órdenes de detención como un "desastre moral y diplomático." Pero minutos más tarde, el Sr. Lapid denunció el liderazgo del Sr. Netanyahu y dijo que la idea de que su gobierno se mantendría en el poder era un "pensamiento escalofriante."

Al igual que muchos funcionarios israelíes, el Sr. Lapid arremetió contra el Sr. Khan por dictar órdenes de detención tanto contra dirigentes israelíes como de Hamás, pareciendo equiparar a ambos bandos.

"No se puede hacer tal comparación, es inaceptable e imperdonable", dijo Lapid. "Hemos estado llevando a cabo una guerra justa. Seamos claros: no nos quedaremos callados".

Israel Katz, ministro de Asuntos Exteriores israelí, dijo que había ordenado el establecimiento inmediato de un "centro de mando especial" destinado a luchar contra la decisión del tribunal. Dijo que la persecución de órdenes de detención contra dirigentes israelíes tenía por objeto "encadenar las manos de Israel y evitar que ejerza su derecho a la autodefensa."

"Tengo la intención de hablar con los ministros de Asuntos Exteriores de los principales países de todo el mundo para instarles a que se opongan a la decisión del Fiscal y declaren que, incluso si se emiten órdenes de detención, no tienen la intención de ejecutarlas contra los dirigentes israelíes", dijo Katz en un comunicado.

Los socios de extrema derecha de la coalición de Netanyahu se apresuraron a desestimar el anuncio del Sr. Khan, instando a Israel a seguir adelante con su campaña en Gaza.

Itamar Ben-Gvir, el ministro de seguridad nacional de línea dura, pidió tanto al Sr. Netanyahu como al Sr. Gallant que "ignoren al fiscal antisemita del tribunal antisemita y ordenen la escalada del ataque contra Hamás hasta que sea totalmente derrotado."