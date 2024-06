Rescata Israel a 4 rehenes tomados en atentado de Hamás del 7 de octubre

Associated Press | Almog Meir Jan, de 22 años, secuestrado en Israel en un ataque dirigido por Hamás el 7 de octubre de 2023 Associated Press | La gente agita banderas israelíes mientras celebran después de rehenes que fueron secuestrados en un ataque dirigido por Hamas el 7 de octubre. fueron rescatados de la Franja de Gaza, en el Centro Médico de Sheba en Ramat Gan, Israel, sábado, 8 de junio de 2024 Associated Press | Andrey Kozlov, de 27 años, secuestrado en Israel en un atentado dirigido por Hamás el 7 de octubre de 2023

Deir Al-Balah, Franja de Gaza.- Israel llevó a cabo el sábado su mayor operación de rescate de rehenes desde que comenzó la última guerra con Hamás, poniendo a salvo a cuatro de ellos en el centro de Gaza en medio del intenso ataque militar aéreo y terrestre. Al menos 210 palestinos muertos, incluidos niños, fueron trasladados a hospitales locales, según informó un funcionario sanitario. Los israelíes estaban jubilosos cuando el ejército dijo que había liberado a Noa Argamani, de 26 años; Almog Meir Jan, de 22; Andrey Kozlov, de 27; y Shlomi Ziv, de 41, en una operación diurna en el corazón de Nuseirat, en la que se asaltaron dos lugares a la vez mientras se estaba bajo fuego. Todos se encontraban bien, según el ejército. Fueron trasladados en helicóptero para someterse a revisiones médicas y reunirse entre lágrimas con sus seres queridos tras 246 días retenidos. Argamani había sido uno de los rehenes más conocidos tras ser secuestrada, como los otros tres, en un festival de música. El vídeo de su secuestro la mostraba sentada entre dos hombres en una motocicleta mientras gritaba: "¡No me matéis!". Su madre, Liora, padece cáncer cerebral y había publicado un vídeo en el que suplicaba ver a su hija. El Canal 13 de Israel dijo que Argamani fue trasladada al hospital donde su madre recibe tratamiento. En un mensaje difundido por el gobierno, Argamani dijo al Primer Ministro Benjamin Netanyahu que estaba "muy emocionada", afirmando que hacía mucho tiempo que no oía hebreo. En una declaración, Netanyahu prometió continuar la lucha hasta que todos los rehenes fueran liberados. La operación fue "audaz por naturaleza, planeada con brillantez y ejecutada de forma extraordinaria", declaró el ministro de Defensa, Yoav Gallant. Los aviones israelíes zumbaban sobrevolando la zona mientras los cadáveres de 109 palestinos, entre ellos 23 niños y 11 mujeres, eran trasladados al Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, donde el portavoz Khalil Degran dijo a The Associated Press que también habían llegado más de 100 heridos. Afirmó que, en total, 210 muertos habían sido trasladados allí y al hospital Al-Awda, y dijo que había hablado con el director del mismo. No fue posible confirmar de inmediato las cifras de Al-Awda. Los reporteros de AP vieron decenas de cadáveres traídos de las zonas de Nuseirat y Deir al-Balah, mientras se elevaba humo a lo lejos y pasaban vehículos blindados. Entre los muertos había un bebé. Niños pequeños lloraban cubiertos de sangre. Colocaron cadáveres en el suelo, con los pies descalzos, mientras llegaban más heridos. "Mis dos primos murieron y otros dos resultaron gravemente heridos. No cometieron ningún pecado. Estaban sentados en casa", dijo un familiar en medio del caos. Mientras los palestinos exploraban los edificios recién destruidos, un niño pequeño se sentaba en una puerta metálica derrumbada, abrumado. El vecino Egipto condenó "con la mayor firmeza" los ataques de Israel contra el campo de refugiados de Nuseirat, y su Ministerio de Asuntos Exteriores los calificó de "flagrante violación de todas las normas del derecho internacional". La vecina Jordania también lo condenó. "El baño de sangre debe terminar inmediatamente", dijo el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, en la plataforma social X, señalando informes de muertes de civiles. El ejército israelí dijo que había atacado "amenazas a nuestras fuerzas en la zona", añadiendo que un comando murió a causa de sus heridas. El Canal 12 de Israel dijo que la fuerza de rescate entró en el campamento de Nuseirat, densamente poblado, e irrumpió en los dos apartamentos donde estaban los rehenes, matando a los captores. Dispararon a un vehículo de huida y fueron objeto de un intenso tiroteo. Otras fuerzas se movilizaron para rescatarlos, e Israel utilizó fuego pesado para sacarlos. Una célula de rehenes estadounidense proporcionó asesoramiento y apoyo durante todo el proceso de localización y rescate de los rehenes, según un funcionario de la administración Biden, que no estaba autorizado a hacer comentarios y solicitó el anonimato. Las células de rehenes son equipos multiinstitucionales. Hamás tomó unos 250 rehenes durante el atentado del 7 de octubre en el que murieron unas mil 200 personas. Aproximadamente la mitad fueron liberados en un alto el fuego de una semana en noviembre. Quedan unos 120 rehenes, 43 de los cuales han muerto. Entre los supervivientes hay unas 15 mujeres, dos niños menores de 5 años y dos hombres de más de 80 años. La operación del sábado elevó a siete el número total de rehenes rescatados. Dos fueron liberados en febrero y otro tras el atentado de octubre. Las tropas israelíes han recuperado los cadáveres de al menos otros 16, según el gobierno. El último rescate levantó algunos ánimos en Israel, mientras se profundizan las divisiones sobre la mejor manera de traer a los rehenes a casa. Muchos israelíes instan a Netanyahu a aceptar el acuerdo de alto el fuego anunciado el mes pasado por el presidente estadounidense, Joe Biden, pero sus aliados de extrema derecha amenazan con derrumbar su gobierno si lo hace. Netanyahu, cuyo apoyo ha caído, se apresuró a acudir al hospital para saludar a los rehenes liberados. Pero miles de israelíes volvieron a congregarse el sábado por la tarde en la última manifestación contra el gobierno y pidieron un acuerdo de alto el fuego. "Es hora de pagar el precio de un acuerdo político. Un acuerdo que los traiga a todos de vuelta sin arriesgar a los soldados", dijo Omri Shtivi, cuyo hermano Idan cumplió 29 años el sábado mientras estaba cautivo. No estaba claro qué efecto podría tener el rescate en los aparentemente estancados esfuerzos de alto el fuego. El Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, regresará a Oriente Próximo la próxima semana, en busca de un avance. "El acuerdo de liberación de rehenes y alto el fuego que está ahora sobre la mesa garantizaría la liberación de todos los rehenes restantes junto con garantías de seguridad para Israel y alivio para los civiles inocentes de Gaza", declaró en un comunicado el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan. Aumenta la presión internacional sobre Israel para que limite el derramamiento de sangre civil en su guerra de Gaza, que el viernes alcanzó su octavo mes con más de 36 mil 700 palestinos muertos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, que no distingue entre combatientes y civiles. Los palestinos también padecen hambre generalizada porque los combates y las restricciones israelíes han cortado en gran medida el flujo de ayuda. Mientras tanto, Benny Gantz, un popular miembro centrista del Gabinete de Guerra israelí de tres miembros que había amenazado con dimitir del gobierno si éste no adoptaba un nuevo plan para el sábado para la guerra en Gaza, pospuso un esperado anuncio. Netanyahu le instó a no dimitir.