Reportan 4 muertos en frontera de Venezuela

Caracas— El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, denunció este sábado la muerte de al menos cuatro personas y más de 20 heridas de bala en la frontera de Venezuela con Brasil.

"Lo que ocurre en la frontera con Brasil no es represión común (...) Lo que ocurre en Santa Elena de Uairén es una masacre contra el pueblo indígena pemón en donde contabilizamos cuatro personas asesinadas y más de 20 heridos de bala", dijo en rueda de prensa el diputado Juan Andrés Mejía.

Mientras los cuerpos de seguridad mantenían una fuerte presencia en prácticamente todos los cruces fronterizos, Nicolás Maduro anunció desde Caracas que rompía relaciones diplomáticas con Colombia, que ha sido uno de los países que ha promovido la entrega de ayuda humanitaria y cuyo Gobierno ha reconocido como Mandatario interino al líder opositor Juan Guaidó.

Además de los enfrentamientos, el inicio de la jornada se vio marcada por las deserciones de algunos militares y policías -al menos una docena hasta ahora- que desconocieron a Maduro y dieron su apoyo a Guaidó y sus intentos de introducir ayuda humanitaria.

La oposición venezolana movilizó desde temprano camiones con alimentos y medicinas en algunos puntos fronterizos, y aunque hubo unos primeros reportes de que se había logrado introducir algunos cargamentos por Brasil, los vehículos se quedaron en los puntos limítrofes.

Por la tarde, dos camiones que habían entrado a territorio venezolano en la frontera con Colombia fueron incendiados -según algunos testigos por guardias nacionales- y la gente tuvo que movilizarse para intentar rescatar las cajas con la ayuda humanitaria.

Los enfrentamientos comenzaron temprano en la localidad venezolana de Ureña, fronteriza con la ciudad colombiana de Cúcuta, cuando los militares de la Guardia Nacional lanzaron gases lacrimógenos contra la gente que intentaba llegar al puente fronterizo. Médicos en el lugar reportaron un par de docenas de heridos, pero ningún fallecido.

Más tarde, sin embargo, se registraron otros enfrentamientos en la localidad suroriental de Santa Elena de Uarién, cercana a la frontera con Brasil, donde una médico dijo a The Associated Press que dos manifestantes fallecieron y otros 18 resultaron heridos.