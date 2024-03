Reportan 11 detenidos por masacre en teatro

Associated Press | Labores de rescate en la sala de conciertos Associated Press | Una mujer coloca una ofrenda para las víctimas Associated Press | El edificio también fue incendiado

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Moscú.- Las autoridades rusas arrestaron a los cuatro hombres sospechosos de perpetrar el ataque a una sala de concierto en un suburbio de Moscú que mató al menos a 133 personas, dijo el presidente Vladímir Putin en un discurso a la nación el sábado. Sostuvo que los capturaron cuando huían a Ucrania. Kiev rechazó enérgicamente su participación en el ataque del viernes a la sala Crocus City Hall en Krasnogorsk, y la filial del grupo Estado Islámico se declaró responsable. Putin no mencionó al ISIS en su discurso, y Kiev acusó al presidente y otros políticos rusos de vincular falsamente a Ucrania con el ataque con el fin de elevar el fervor en la guerra contra Ucrania, que recientemente inició su tercer año. Agentes de la inteligencia estadounidense confirmaron que la filial afgana de ISIS fue responsable del ataque, dijo un funcionario a la Associated Press. En semanas recientes, las agencias de inteligencia recabaron información de que la filial de ISIS planeaba un ataque en Moscú, y la transmitieron a las autoridades rusas, dijo el funcionario. El funcionario fue informado sobre el asunto, pero no tenía autorización para revelar información de inteligencia en público y lo hizo bajo la condición de anonimato. Putin dijo que hay 11 detenidos por el ataque, que dejó además decenas de muertos y redujo la sala a un montón de ruinas humeantes. Lo calificó de “acto terrorista sangriento y bárbaro” y dijo que las autoridades capturaron a los cuatro sospechosos cuando trataban de huir a Ucrania a través de una “ventana” preparada del lado ucraniano de la frontera. La prensa rusa difundió videos que parecían mostrar la detención interrogatorio de los sospechosos, uno de los cuales dijo frente a las cámaras que lo abordó el ayudante no identificado de un clérigo islámico a través de una app de mensajería y le pagó para que participara del ataque. Informes en la prensa rusa identificaron a los agresores como ciudadanos de Tayikistán, una antigua nación soviética del Asia central que es mayoritariamente musulmana y limítrofe con Afganistán. Alrededor de 1,5 millones de tayikos han trabajado en Rusia y muchos tienen la ciudadanía. Funcionarios de Tayikistán que rechazaron los informes de prensa ruso no hicieron declaraciones sobre el arresto de los cuatro sospechosos. Muchos intransigentes rusos pidieron que se reprimiera a los migrantes tayikos, pero Putin dijo que “ninguna fuerza podrá sembrar las semillas venenosas de la discordia, el pánico o la desunión en nuestra sociedad multiétnica”. Putin también dijo que se han impuesto nuevas medidas de seguridad en todo el país y decretó una jornada nacional de luto para el domingo. El ataque, el más mortífero en Rusia desde hace años, constituye una gran vergüenza para el mandatario ruso, días después de que consolidó su férreo poder para un nuevo sexenio, en una votación precedida por una represión del disenso que no se veía desde la era soviética. Algunos comentaristas preguntaron en las redes sociales cómo era posible que las autoridades, que han reprimido implacablemente la actividad opositora y amordazado la prensa independiente, fueran incapaces de prevenir el ataque a pesar de as advertencias estadounidenses. Hace dos semanas, la embajada de Estados Unidos en Moscú emitió un aviso para exhortar a los estadounidenses a evitar lugares de gran concurrencia, dados los planes “inminentes” de extremistas de atacar conciertos y otras aglomeraciones en Moscú. Otras embajadas occidentales se hicieron eco del aviso. PUBLICIDAD