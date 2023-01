Renuencia de Alemania a enviar tanques a Ucrania se deriva de su historia

Berlín.- Desde la derrota del nazismo, Alemania se ha dedicado conscientemente a promover la "paz" y a integrarse en un orden de seguridad europeo y transatlántico donde el consenso ha sido el sinónimo.

La guerra de Rusia en Ucrania ahora está obligando a Alemania a repensar ideas de hace décadas sobre su lugar en Europa, su relación con Rusia y el uso de la fuerza militar.

Alemania construyó su economía de posguerra sobre la barata energía rusa y el comercio supuestamente apolítico con Europa Central y Oriental, la Unión Soviética y China, creyendo que el comercio produce cambios, de alguna manera moderando los regímenes autoritarios.

La invasión rusa de Ucrania ha desafiado todo eso. Ha sido tanto un shock psicológico para Alemania como político, socavando muchas de sus suposiciones sobre Rusia; su presidente, Vladimir V. Putin; y el papel de Alemania en una Europa repentinamente en guerra.

En ninguna parte es más evidente la desorientación que en la renuencia de Alemania, por ahora, a enviar a Ucrania su excelente tanque de batalla principal, el Leopard 2, o permitir que otros países lo hagan. La postura corre el riesgo de aislar a Alemania y exasperar a sus aliados. Lo más importante, dicen los ucranianos, es que la vacilación de Alemania amenaza con obstaculizar su capacidad para contener o revertir una ofensiva rusa anticipada esta primavera.

Si bien los alemanes apoyan abrumadoramente a Ucrania en su lucha, la vacilación en enviar tanques refleja la profunda ambivalencia en una nación con una catastrófica historia de agresión durante la Segunda Guerra Mundial y que sigue profundamente dividida acerca de ser un líder militar y arriesgarse a una confrontación directa con Rusia. Las encuestas de opinión muestran que la mitad de los alemanes no quieren enviar tanques.

Los alemanes quieren ser vistos como socios, no como agresores, y tienen una sensibilidad particular para entregar armas en regiones donde históricamente se usaron armas alemanas para matar a millones de personas. La gente no quiere que se utilicen armas alemanas en el frente para matar gente en esas regiones.