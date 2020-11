Relatos engañosos favorecieron ascenso de McCarrick, según el Vaticano

The New York Times

Ciudad del Vaticano.- El Vaticano publicó este martes un informe muy esperado que investiga cómo el exprelado deshonrado, Theodore E. McCarrick, ascendió en la jerarquía católica romana para convertirse en uno de los cardenales más poderosos de Estados Unidos, a pesar de las acusaciones de larga tiempo de conducta sexual inapropiada que finalmente lo llevaron a su caída.

El informe que, dada la larga carrera de McCarrick en la iglesia, tenía el potencial de envolver en escándalos a tres papas separados, no culpó directamente a Francisco o sus predecesores por instigarlo o protegerlo a sabiendas de su comportamiento. Pero un resumen de 14 páginas del informe parecía ponerlo en la puerta apostólica del Papa Juan Pablo II.

"El Papa Juan Pablo II tomó personalmente la decisión de nombrar a McCarrick", dice el informe, a pesar de recibir una carta del cardenal John O'Connor, arzobispo de Nueva York, que resumía las acusaciones, algunas anónimas, en las que McCarrick había participado de conducta sexual con otro sacerdote en 1987, que había cometido pedofilia con sus “sobrinos” y que compartía cama con hombres jóvenes y seminaristas.

El Papa Juan Pablo II ordenó una investigación para determinar si las acusaciones eran ciertas. Los obispos descubrieron que McCarrick había compartido cama con hombres jóvenes, pero no estaban seguros de que hubiera una conducta sexual inapropiada, según el informe. El informe ahora considera que la información proporcionada por esos obispos ha sido engañosa.

"Lo que se sabe ahora, a través de la investigación realizada para la preparación del Informe, es que tres de los cuatro obispos estadounidenses proporcionaron información inexacta e incompleta a la Santa Sede sobre la conducta sexual de McCarrick con adultos jóvenes", dice el informe.

McCarrick también apeló directamente al guardián del Papa Juan Pablo II, el obispo Stanislaw Dziwisz, insistiendo en su inocencia.

“Se creyó en la negación de McCarrick”, dice el informe, y las acusaciones fueron descartadas como un rumor. Las acusaciones de un sacerdote que en ese momento acusó a McCarrick de conducta sexual inapropiada también fueron rechazadas, porque ese mismo sacerdote había abusado de dos adolescentes.

El Vaticano argumentó que "la experiencia pasada de Juan Pablo II en Polonia con respecto al uso de acusaciones falsas contra los obispos" para dañar a la Iglesia "jugó un papel en su voluntad de creer" en McCarrick.

En 2005 surgieron nuevos detalles sobre las acusaciones formuladas contra McCarrick, y el sucesor de Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, "buscó urgentemente" sustituir a McCarrick como arzobispo de Washington. En 2006, se vio obligado a dimitir de Washington.

Aproximadamente en ese momento, el arzobispo Carlo Maria Viganò, luego nombrado embajador del Vaticano en los Estados Unidos, escribió dos cartas instando a sus superiores a iniciar un procedimiento legal en la iglesia para abordar las acusaciones y los rumores.

El tema fue llamado directamente la atención del Papa Benedicto, quien decidió no seguir ese camino. "En cambio, se tomó la decisión de apelar a la conciencia de McCarrick" y que él "mantuviera un perfil más bajo".

El Vaticano dice que en ese momento no hubo acusaciones creíbles de abuso infantil contra McCarrick y que Benedicto no fue "informado de las actividades de McCarrick" en los Estados Unidos ni estuvo al tanto después de eso. Cuando el arzobispo Viganò se convirtió en embajador, el Vaticano dijo que no realizó una investigación como se le pidió.

El Papa Francisco, según el informe, recibió una notificación sobre las indicaciones previas de Benedicto XVI por parte de los principales funcionarios de la iglesia, pero no recibió documentación sobre las acusaciones contra McCarrick hasta 2017. Creyendo que ya habían sido revisadas a fondo, el Vaticano dijo que Francisco no vio la necesidad de alterar el enfoque que se había adoptado en años anteriores.