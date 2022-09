Reina sale por última vez de Palacio de Buckingham

Associated Press | El ataúd de la reina Isabel II sale del Palacio de Buckingham en dirección al Salón Westminster, el miércoles 14 de septiembre de 2022, en Londres Associated Press | El ataúd de la reina Isabel II yace en el Salón Westminster, el miércoles 14 de septiembre de 2022, en Londres Associated Press | De izquierda a derecha, el rey Carlos III, el príncipe Guillermo, la princesa Anna, el príncipe Enrique y, detrás de él, el príncipe Andrés saludan ante el paso del ataúd de la reina Isabel II, durante una procesión del Palacio de Buckingham al Salón Westminster, el miércoles 14 de septiembre de 2022, en Londres Associated Press | Elementos del Regimiento Montado de Caballería cabalgan a lo largo del trayecto de la procesión del ataúd de la reina Isabel II, el miércoles 14 de septiembre de 2022, en Londres Associated Press | Una multitud en Hyde Park observa una transmisión de la procesión del ataúd de la reina Isabel II del Palacio de Buckingham al Salón Westminster, el miércoles 14 de septiembre de 2022, en Londres Associated Press | Desde la izquierda en la primera fila, el rey de Gran Bretaña, Carlos III; la princesa Ana; el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo; en la segunda fila el príncipe Guillermo, el príncipe Enrique y Peter Phillips caminan detrás del ataúd de la reina Isabel II durante la procesión ceremonial desde el Palacio de Buckingham hacia el Salón Westminster, el miércoles 14 de septiembre de 2022, en Londres Associated Press | Un hombre, vestido con un traje con los colores de la bandera de Gran Bretaña, permanece de pie junto a otras personas para dar el pésame ante el ataúd de la reina Isabel II, el cual se encuentra en el Salón Westminster, el miércoles 14 de septiembre de 2022, en Londres Associated Press | Varias personas hacen fila para dar su pésame ante el ataúd de la reina Isabel II, el cual se encuentra en el Salón Westminster, el miércoles 14 de septiembre de 2022, en Londres Associated Press | Portadores cargan el ataúd de la reina Isabel II durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hacia el Salón Westminster, el miércoles 14 de septiembre de 2022, en Londres Associated Press | Varias personas dejan flores en un parque tras ver el ataúd de la reina Isabel II durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Salón Westminster, el miércoles 14 de septiembre de 2022, en Londres Associated Press | Gran cantidad de personas se dirigen a dar el pésame ante el ataúd de la reina Isabel II, que se encuentra en el Salón Westminster, el miércoles 14 de septiembre de 2022, en Londres Associated Press | La Corona Imperial del Estado yace sobre el ataúd de la reina Isabel II durante una procesión del Palacio de Buckingham al Salón Westminster, el miércoles 14 de septiembre de 2022, en Londres Associated Press | El rey Carlos III y su esposa Camila, la reina consorte, caminan seguidos por la princesa Ana tras dar su pésame frente al ataúd de la reina Isabel II en el Salón Westminster, el miércoles 14 de septiembre de 2022, en Londres Associated Press | El rey Carlos III, la princesa Ana y el príncipe Andrés caminan detrás del ataúd de la reina Isabel II del Palacio de Buckingham al Salón Westminster, el miércoles 14 de septiembre de 2022, en Londres Associated Press | El rey Carlos III camina detrás del ataúd de la reina Isabel II durante una procesión del Palacio de Buckingham al Salón Westminster, el miércoles 14 de septiembre de 2022, en Londres Associated Press | El príncipe Enrique (izquierda) y su esposa Meghan, duquesa de Sussex, caminan detrás del príncipe Guillermo y su esposa Catalina, princesa de Gales, a su salida del Salón Westminster, el miércoles 14 de septiembre de 2022, en Londres Associated Press | Guardias permanecen de pie afuera del Palacio de Westminster, luego del paso de una procesión con el ataúd de la reina Isabel II, el miércoles 14 de septiembre de 2022, en Londres Associated Press | El príncipe Enrique, a la derecha, camina detrás del ataúd de la reina Isabel II durante una procesión del Palacio de Buckingham al Salón Westminster, el miércoles 14 de septiembre de 2022, en Londres

La reina Isabel II salió el miércoles del Palacio de Buckingham por última vez, luego de que su ataúd fue llevado en un carruaje tirado por caballos al Salón Westminster del Parlamento británico. Su hijo, el rey Carlos III, y sus hermanos e hijos caminaron detrás del ataúd, que tenía una ofrenda floral de rosas blancas y su corona sobre una almohada de terciopelo púrpura. La procesión militar desde el palacio fue diseñada para destacar las siete décadas de la reina como jefa de Estado, al trasladarse el luto nacional a las avenidas y sitios emblemáticos de Londres. Ocho portadores cargaron el ataúd al histórico salón y lo colocaron sobre una plataforma elevada. El ataúd con el cuerpo de la reina permanecerá en el salón durante cuatro días hasta su funeral el lunes. Se tiene previsto que cientos de miles de personas pasen delante de él. Poco después de las 5:00 de la tarde, el público comenzó a ingresar al amplio salón medieval. La gente fluía en dos filas en un silencioso río humano. Algunos vestían de negro o con traje y corbata, otros traían pantalones de mezclilla y zapatillas deportivas. Esperaron horas para un recorrido junto al ataúd que duraba sólo unos minutos. Muchos lloraban al acercarse al féretro. Algunos se quitaron el sombrero y uno hizo una reverencia. Uno dobló una rodilla y lanzó un beso.