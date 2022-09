Reina Isabel II: la única constante en un mundo inconstante

Londres.- Ella no se quejó. Ella no se reportó enferma. Ella no descendió a la autocompasión. Ella no se desvió de la tradición, al menos no si podía evitarlo. Ella no mostró sus emociones en público. Cuando su amado esposo, el príncipe Felipe, murió durante los días oscuros del Covid, ella se adhirió a las pautas del gobierno al sentarse aparte de todos los demás en su funeral, la imagen del estoicismo y la rectitud con el labio superior rígido en ropa negra de luto y dos máscaras faciales.

La reina Isabel II era una celebridad análoga en la era digital, quizás la mujer más famosa y notoriamente inescrutable en un mundo más inclinado a compartir demasiado las estrellas de los reality shows y las personas influyentes de Internet. Discreta, reservada, impasible en su expresión y reticente en sus modales, encarnaba los valores tradicionales británicos y destacaba tanto por las cosas que no hacía —al servicio de su sentido del deber y autodisciplina— como por las cosas que hacía.

Incluso antes de convertirse en reina a la edad increíblemente joven de 25 años (el recién ascendido rey Carlos III, su hijo, tiene 73 años), Isabel marcó el tono de su reinado al declarar, en efecto, que el trabajo era más grande que la persona.

“Declaro ante todos ustedes que toda mi vida, ya sea larga o corta, estará dedicada a su servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial a la que todos pertenecemos”, dijo con motivo de su cumpleaños 21.

Dio la casualidad de que su vida fue muy larga, de hecho; su familia es conocida por su longevidad. (Su madre, la Reina Isabel, la Reina Madre, murió en 2002, a la edad de 101 años). Y a medida que pasaron los años, se convirtió en un símbolo de continuidad, una figura inmutable en un mundo en constante cambio. Ella proporcionó un enlace a una época más simple en una Gran Bretaña que parecía cada vez más fracturada, rebelde e insegura de sí misma o de su papel en el mundo.

Presidió los últimos años del imperio británico. Vivió la Crisis de Suez, la Guerra Fría, la Guerra de las Malvinas, la conflictividad laboral y la escasez de los años 70, el inicio de internet, la caída del World Trade Center, el Brexit, el Covid y 14 primeros ministros (15 si se cuentan a Liz Truss, quien tomó el trabajo la semana pasada).

La mayoría de los británicos, de hecho, la mayoría de las personas, nunca han vivido en un mundo sin Elizabeth. Hay muchos que cuestionaron o vilipendiaron la institución, pero aún admiraban a la reina. Era una figura reconfortante, de alguna manera acogedoramente maternal y majestuosamente remota.

“Es difícil creer que, después de 70 años, ya no esté aquí con nosotros”, escribió George Carey, quien se desempeñó como arzobispo de Canterbury de 1991 a 2002 (y quien, a los 86 años, es 10 años más joven que Isabel), escribió. en The Daily Telegraph. “De hecho, ella ha sido el único elemento constante en la vida de la mayoría de nosotros”.