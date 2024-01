Registran Finlandia y Suecia frío extremo: hasta -40° C

Associated Press | En Nikkaluokta, una pequeña aldea habitada por el pueblo indígena sami en el norte de Suecia, el termómetro marcaba -41.6 grados Celsius Associated Press | En Nikkaluokta, una pequeña aldea habitada por el pueblo indígena sami en el norte de Suecia, el termómetro marcaba -41.6 grados Celsius Associated Press | En Nikkaluokta, una pequeña aldea habitada por el pueblo indígena sami en el norte de Suecia, el termómetro marcaba -41.6 grados Celsius

Helsinki, Finlandia.- Finlandia y Suecia registraron este martes las temperaturas más frías del invierno cuando los termómetros cayeron a -40 grados Celsius, como resultado de una ola de frío que prevalece en la región nórdica. En Nikkaluokta, una pequeña aldea habitada por el pueblo indígena sami en el norte de Suecia, el termómetro marcaba -41.6 grados Celsius a primera hora del martes, informó la emisora pública sueca SVT. "Es la temperatura más fría que hemos tenido hasta ahora este invierno y seguirá haciendo bastante frío en el norte", afirmó el meteorólogo del SVT, Nils Holmqvist. Los operadores de trenes en Suecia dijeron que la ola de frío ha causado problemas sustanciales al tráfico ferroviario en el norte, entre otras cuestiones. El Instituto Meteorológico e Hidrológico Sueco ha informado de temperaturas de -30 grados Celsius en varios lugares del norte de Suecia. También emitió una advertencia por nieve y viento para el centro y sur de Suecia, diciendo que las nevadas del miércoles en combinación con el viento pueden causar problemas. Su segunda advertencia más alta se aplica desde la medianoche hasta el miércoles. En la vecina Finlandia, el récord de frío de este invierno se registró en la ciudad noroccidental de Ylivieska, donde las temperaturas cayeron a -37 grados Celsius a primera hora del martes. En varios lugares de la región ártica de Laponia se registraron temperaturas inferiores a -30 grados Celsius. La capital finlandesa, Helsinki, también estaba bajo una ola de frío y se esperaba que la temperatura oscilara entre -15 y -20 grados a lo largo de esta semana. El Instituto Meteorológico de Finlandia ha emitido una advertencia sobre un clima sustancialmente frío que prevalecerá en el país esta semana, y es probable que las temperaturas previstas excedan los -40 grados Celsius en algunas partes del país. Un tramo de la autopista E18 en el sur de Noruega fue cerrado debido a una situación climática, informó la Policía. En Dinamarca, un puente clave fue cerrado a vehículos con remolques ligeros debido a los fuertes vientos.