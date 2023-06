Recuperan restos de Titán, sumergible que implosionó

Associated Press Associated Press Associated Press

Portland.- Llegaron a tierra los escombros del sumergible Titan, cuya implosión fatal durante su viaje a los restos del Titanic atraparon la atención del mundo la semana pasada. El regreso de los escombros al puerto de San Juan en Terranova y Labrador es crucial para determinar por qué se produjo la implosión del sumergible, que provocó la muerte de las cinco personas a bordo. Los hierros retorcidos del sumergible de 6.7 metros (22 pies) de largo fueron depositados en un muelle de la Guardia Costera canadiense el miércoles. La nave canadiense Horizon Arctic llevó un vehículo a control remoto para explorar el fondo del océano en torno a los restos del Titanic. Pelagic Research Services, una empresa con oficinas en Massachusetts y Nueva York dijo el miércoles que habían finalizado las operaciones en el mar. Añadió que su equipo "continúa la misión" y no puede hacer declaraciones sobre la investigación, en la que participan organismos de gobierno de Canadá y Estados Unidos. "Han estado trabajando las 24 horas durante 10 días, a través de las penurias físicas y mentales de esta operación, y ansían finalizar la misión y regresar con sus seres queridos", dijo el comunicado de la empresa. Se localizaron los restos del Titan a 3 mil 810 metros (12 mil 500 pies) de la superficie y a 488 metros (mil 600 pies) del Titanic sobre el lecho marino, dijo la Guardia Costera la semana pasada. La Guardia Costera dirige la investigación para determinar la causa de la implosión el 18 de junio. El 22 de junio las autoridades anunciaron que el sumergible había implosionado y las cinco personas a bordo habían muerto. Un experto consultado durante la búsqueda dijo que el análisis de los escombros podría revelar datos importantes sobre lo sucedido. Ya habría también datos electrónicos, dijo Carl Hartsfield, del Instituto Oceanográfico Woods Hole. "Por cierto, todos los instrumentos en un vehículo del mar profundo registran datos. Transmiten datos. La pregunta es, ¿hay datos disponibles? Y la verdad es que no sé la respuesta", dijo el lunes.