Recuerda motín de Wagner a Revolución rusa de 1917

Moscú.- Mientras los soldados rusos se preparaban en sus trincheras en Ucrania, un carismático líder militar marchó repentinamente con sus fuerzas hacia la capital. Prometió salvar a la nación de traidores que la estaban llevando hacia una derrota militar catastrófica.

Los rebeldes se detuvieron justo antes de su objetivo, pero las consecuencias de la revuelta contribuyeron a desgarrar a Rusia poco después. El ejército, ya debilitado, colapsó, el Gobierno se desmoronó y el país se sumió en una devastadora guerra civil.

Estos eventos tuvieron lugar en 1917, pero parecían estar en la mente del Presidente Vladimir Putin mientras reaccionaba a un repentino asalto hacia Moscú por parte de mercenarios amotinados el pasado fin de semana. La rebelión una vez más expuso el peligro de la participación de Rusia en una guerra prolongada y aparentemente irresoluble, mostrando cómo la tensión interna puede romper repentinamente la fachada autoritaria de estabilidad del país.

Putin, un historiador revisionista amateur, dedicó una parte significativa de su discurso televisado inicial durante el motín a la caída de Rusia en la Primera Guerra Mundial.

"Intrigas, luchas internas, juegos políticos a espaldas del ejército y del pueblo han llevado a inmensos trastornos, al colapso del ejército y del estado", dijo el viernes por la noche.

Parecía estar refiriéndose a las secuelas de la Revolución de Febrero de Rusia en 1917, cuando el descontento por la desastrosa prosecución de la guerra por parte de Rusia derrocó a la monarquía y abrió el camino para la toma de poder bolchevique ocho meses después, durante la más conocida Revolución de Octubre.

Fue en ese periodo volátil que el carismático oficial nacionalista, el general Lavr Kornilov, marchó con sus fuerzas desde el frente hacia Petrogrado, Rusia, la actual San Petersburgo, la capital en ese momento. Su objetivo era tomar el poder y restaurar el orden.

Las acciones de Kornilov hacen eco de las decisiones tomadas por el líder mercenario rebelde Yevgeny Prigozhin. Ambos hombres fuertes se volvieron contra los Gobernantes rusos que los habían cultivado para sus propios fines políticos y realizaron un último intento armado por el poder para evitar ser desplazados por sus adversarios.

Ambos justificaron sus acciones presentándose como la última defensa de la nación contra el caos, y usaron los medios para cultivar una imagen de misterio y fuerza.

Kornilov, un cosaco siberiano, apareció en público rodeado de una escolta de jinetes de caballería tribal turcomana, y carteles con su imagen adornaban las calles de Moscú en 1917. Por su parte, Prigozhin capturó la imaginación de muchos rusos con sus videos en las redes sociales, gráficos y llenos de palabras soeces, desde las líneas del frente, rodeado de miembros fuertemente armados de sus paramilitares de Wagner con los rostros cubiertos.

El eventual líder de los ejércitos antibolcheviques de Rusia, el general Anton Denikin, describió a Kornilov como "un estandarte. Para algunos de contrarrevolución, para otros de la salvación de la patria".

Utilizando un simbolismo similar, Prigozhin llamó a la incursión de sus fuerzas en Moscú "la marcha de la justicia".

Ambos hombres estuvieron a solo unas horas de viaje de sus destinos, deteniéndose solo cuando la perspectiva de una masacre se volvió una certeza.

La destacada división de caballería de Kornilov se detuvo justo fuera de Petrogrado debido a los sabotajes de los trabajadores ferroviarios de izquierda y las súplicas de los líderes de la sociedad civil. Aunque su intento de golpe de Estado fue breve, infligió un golpe mortal al ya debilitado Gobierno interino del socialista moderado Alexander Kerensky, dejándolo impotente para evitar una insurrección bolchevique un mes después.

El fracaso del plan de Kornilov también aceleró la desintegración del ejército ruso. Al igual que en la invasión de Ucrania por parte de Putin el año pasado, Rusia entró en la Primera Guerra Mundial en 1914 esperando un conflicto rápido. En cambio, su ejército quedó atrapado en una guerra de desgaste perdiendo contra la mejor armada Alemania en los territorios de la actual Ucrania y otras partes occidentales de lo que había sido el Imperio Ruso.

"Las consecuencias para el mando del ejército fueron catastróficas", escribió la historiadora de la Universidad de Yale, Laura Engelstein, sobre el intento de golpe de Kornilov en su libro sobre la Revolución Rusa, "Rusia en llamas".

Poco después, el jefe de campo de Kornilov, el general Alexander Krymov, se disparó a sí mismo. Kornilov y varios otros altos comandantes militares fueron arrestados. En las líneas del frente, los soldados cada vez más se negaban a cumplir órdenes, desertaban y disparaban a sus oficiales mientras Alemania avanzaba más profundamente en Rusia.

De manera similar, las columnas acorazadas endurecidas en batalla de Prigozhin viajaron desde la Ucrania ocupada y se detuvieron a unos 200 kilómetros de la capital moderna de Rusia, Moscú, después de encontrar una resistencia mínima por parte de las fuerzas leales al Kremlin. La incursión de Prigozhin en Moscú perforó el aura de invencibilidad de Putin, revelando la fragilidad del aparato de seguridad detrás de su régimen y obligándolo a ofrecer amnistía a los rebeldes para evitar una batalla costosa.

"La esperanza de Rusia de que una guerra prolongada le sea favorable y de que pueda resistir más que Ucrania es una peligrosa ilusión", escribió Ruslan Pukhov, director del grupo de investigación de seguridad con sede en Moscú, Centro de Análisis de Estrategias y Tecnologías.

"Prolongar la guerra conlleva grandes riesgos políticos para la Federación Rusa".

Putin y la mayoría de los influyentes comentaristas militares proguerra de Rusia han denunciado la sublevación de Wagner como una puñalada por la espalda. Afirman que ha socavado al ejército mientras intenta repeler una amplia ofensiva de divisiones de asalto ucranianas entrenadas y armadas por estados de la OTAN.

La destrucción por parte de Wagner de varias aeronaves militares rusas y su tripulación en su marcha hacia Moscú solo ha alimentado las acusaciones de traición.

"Ahora todo es permisible", escribió Igor Girkin, un antiguo líder paramilitar ruso y destacado bloguero de guerra, sobre la sublevación de Wagner. Añadió que la autoridad del Gobierno de Putin ha sido absolutamente destruida casi en todas partes.

Aún es demasiado pronto para medir el impacto de la rebelión de Prigozhin en las fuerzas armadas rusas. Las principales defensas de Rusia han resistido en general desde que Ucrania lanzó la contraofensiva a principios de junio, pero el ritmo del avance ucraniano parece haberse acelerado ligeramente desde la sublevación.

La analogía entre ambos líderes no es perfecta, señaló Engelstein, la historiadora. Kornilov era un oficial imperial que intentaba restaurar la autoridad central. Por otro lado, Prigozhin es un líder paramilitar renegado que intentó derrocar el mando militar.

Sin embargo, ambos hombres adoptaron soluciones similares para los problemas percibidos en sus respectivos países.

"Al igual que Prigozhin, Kornilov creía que los contratiempos de Rusia en la guerra que estaba librando eran causados por la debilidad de los líderes civiles", afirmó Engelstein.

Después de su arresto, Kornilov finalmente llegó al sur de Rusia, donde organizó una resistencia armada contra el Gobierno bolchevique. Murió en una de las primeras batallas de la subsiguiente guerra civil en Rusia.

Tras la decisión de Rusia de no procesar a Prigozhin por su insurrección, según informes, llegó el martes a Bielorrusia. Aunque no ha comentado sobre sus planes futuros, sus últimas declaraciones sugieren que el final de la sublevación no ha disminuido sus ambiciones públicas.

"Muchos están decepcionados de que nos hayamos detenido", dijo Prigozhin en un mensaje de audio el lunes, refiriéndose a los rusos comunes.

"Porque en la marcha de la justicia, ellos vieron, además de nuestra lucha por la supervivencia, un apoyo a su lucha contra la burocracia y otros vicios que existen en nuestro país".