Reconoce Israel que mató a 7 trabajadores de ONG por error

Jerusalén, Israel.- El Ejército israelí confirmó que uno de sus aviones mató a siete trabajadores humanitarios de la organización World Central Kitchen, lo que llevó al grupo de ayuda a suspender la distribución de ayuda alimentaria vital en Gaza. Los miembros de WCK, entre los que también había palestinos y un ciudadano de estadounidense-canadiense, viajaban en dos vehículos blindados que llevaban el logo y uno más, dijo WCK en un comunicado. "Desafortunadamente, el último día hubo un caso trágico en el que nuestras fuerzas atacaron involuntariamente a personas inocentes en la Franja de Gaza", dijo Netanyahu. "Sucede en la guerra; Estamos examinando esto a fondo". El secretario de Estado Antony Blinken pidió, por su parte, una investigación "rápida e imparcial" sobre el bombardeo. "Hemos hablado directamente con las autoridades israelíes. Les hemos instado a llevar a cabo una investigación rápida e imparcial para entender exactamente qué ocurrió", subrayó. La organización World Central Kitchen (WCK) del chef hispano-estadounidense José Andrés, para la cual trabajaban las víctimas del bombardeo, anunció la suspensión de sus acciones en el territorio palestino. Las víctimas eran originarias "de Australia, Polonia, Reino Unido, uno con doble nacionalidad de Estados Unidos y Canadá, y Palestina", detalló WCK, una de las pocas ONGs aún presentes en Gaza tras casi seis meses de guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamas. "Tengo el corazón roto y estoy de luto por las familias y amigos y toda la familia WCK", expresó el célebre chef en X. Australia denunció un acto "completamente inaceptable". España, Reino Unido, Polonia y Alemania también exigieron explicaciones de lo sucedido. Gaza, confrontada a una ofensiva aérea y terrestre y a un férreo bloqueo israelí, vive una grave situación humanitaria, con sus 2. millones de habitantes en riesgo de hambruna, según la ONU.