Recompensas de Rusia a talibanes habrían causado bajas a EU, según inteligencia

Washington.- Las recompensas rusas ofrecidas a los militantes talibanes en Afganistán para matar a tropas estadounidenses o británicas allí se cree que han resultado en la muerte de múltiples tropas estadounidenses, informó The Washington Post ayer domingo, citando la inteligencia estadounidense reunida en los interrogatorios militares.

Varias personas familiarizadas con el asunto le dijeron al Washington Post que no está claro cuántas tropas estadounidenses pudieron haber muerto como resultado de las recompensas.

CNN informó anteriormente que los oficiales de inteligencia rusos recientemente ofrecieron dinero a los militantes talibanes en Afganistán como recompensa si asesinaban a las tropas estadounidenses o británicas allí, según un funcionario de inteligencia europeo. El funcionario le dijo a CNN que los incentivos ofrecidos por los rusos habían ocasionado, en su evaluación, víctimas en la Coalición. El funcionario no especificó la fecha de las víctimas, su número o nacionalidad, o si se trataba de víctimas mortales o heridos.

Sin embargo, Trump ha negado en repetidas ocasiones haber recibido una información sobre la inteligencia de que los rusos habían intentado sobornar a los combatientes talibanes para matar a tropas estadounidenses.

"El Servicio de Inteligencia acaba de informarme que no encontraron creíble esta información y, por lo tanto, no me la informaron a mí ni al vicepresidente", afirmó en un tweet el pasado domingo por la noche.

La embajada rusa en Washington, DC, denunció el informe como "acusaciones infundadas" que han llevado a amenazas de muerte contra diplomáticos rusos en Washington y Londres. Los talibanes también rechazaron el informe.

Ha habido más de 2 mil 400 muertes totales de miembros del servicio estadounidense desde el comienzo de la guerra más larga de Estados Unidos en 2001. El año pasado fue el más mortal en cinco años para los Estados Unidos en Afganistán, con 23 miembros del servicio asesinados durante las operaciones en el país en 2019.