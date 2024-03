Recogiendo los muertos que Rusia va dejando.

The New York Times | En Rusia, utilizando una estrategia de la Era Soviética, la enorme cantidad de bajas ha sido ocultada cuidadosamente del público The New York Times | La estimación de varias agencias de inteligencia occidentales ha colocado el número de muertos y heridos de Rusia entre 300 mil y 350 mil

Nueva York.- Oleksii Yukov pasa muchas noches eludiendo drones, navegando entre minas terrestres, con la esperanza de no ser alcanzado por la artillería rusa mientras recoge los restos de los soldados caídos en el campo de batalla. En tan solo tres filas de árboles derribados que estaban alrededor de la destruida población de Klishchiivka en las afueras de Bakhmut, en donde las fuerzas rusas y ucranianas han luchado sangrientas batallas durante más de un año, ha recolectado 300 cuerpos. Casi todos son rusos, dijo, y han quedado rezagados por la violencia en donde la lucha por mantenerse vivo usualmente supera la preocupación por los muertos. Yukov ha estado recogiendo cuerpos de los ensangrentados campos y destruidas poblaciones del este de Ucrania durante una década. Actualmente, es el jefe de un grupo de voluntarios civiles llamados Platsdarm y ha atestiguado más muertes de las que puede recordar. Aunque Rusia está realizando una ofensiva lenta con un gran costo humano, Yukov dice que el número de muertos es impactante. Relató que ha recuperado grupos de cuatro o cinco cuerpos apilados en las trincheras. Hombres que mueren con uniformes de verano y que quedan enterrados bajo los hombres que tienen puesto uniforme de invierno. En algunas ocasiones, los soldados rusos se llevan los cuerpos, los colocan en grandes hoyos y los cubren porque no pueden respirar cerca de ellos. “No saben qué hacer con ellos”, dijo. La decisión del ejército ruso de sacrificar miles de soldados en un esfuerzo por ganar territorio ha sido la característica definitoria del año pasado de la guerra, que ha sido exhibida con pérdidas considerables en la captura de dos ciudades ucranianas: Bakhmut en mayo pasado y Avdiivka en febrero. Con el fin de tener un conocimiento de la escala de muertes, The New York Times viajó con el equipo de recolectores de muertos de Yukov, entrevistó a soldados ucranianos acerca de cómo es vivir en medio de la muerte y equipados con drones militares les permitieron una vista inédita de algunos de los campos de batalla más letales. El mejor momento de recoger los cuerpos es cuando la temperatura es pésima, cuando hay neblina o lluvia, dijo Yukov, porque los drones rusos no pueden volar. A él le gusta acercarse al lugar que desea durante la noche, aunque el movimiento final tiene que ser cuidadosamente programado y usualmente es cancelada la operación. Una vista desde los drones sobre los campos de batalla en el este de Ucrania, los soldados rusos pueden verse congelados en el momento de su muerte, inmóviles en campos cubiertos de hielo y de cráteres. También se encuentran en la parte superior de vehículos blindados destruidos o a lo largo de los tanques que también han quedado destrozados. Muchos soldados ucranianos también han muerto en las sangrientas batallas que se libran todos los días, aunque Yukov dijo que la mayoría de los cuerpos que recolecta son rusos que fueron dejados abandonados. “Nosotros lidiamos con la realidad de la guerra, y no con una guerra en papel. Estoy diciendo específicamente lo que veo: por cada cinco o seis cuerpos de soldados ucranianos, encontramos casi 80 cuerpos rusos”. El ministerio de la Defensa de Rusia no respondió a la petición que se le hizo para que comentara sobre el tema. Debido a que el apoyo militar estadounidense se detuvo y a las fuerzas ucranianas se les están acabando las municiones, hay más soldados ucranianos muertos debido a los ataques implacables de un ejército mejor equipado y con más hombres. “En los últimos dos o tres meses, hemos notado cambios notables”, dijo, refiriéndose al creciente número de muertos de Ucrania. Después que Yukov recoge los cuerpos, los lleva a una morgue local si son civiles. Si son soldados de cualquier ejército, los entrega al ejército ucraniano con quien colabora cercanamente. Los restos de los rusos pueden ser intercambiados por los restos de soldados ucranianos que han muerto, siendo uno de los asuntos raros en los que ejércitos en guerra siguen colaborando. No existe un estimado preciso sobre cuántos soldados ucranianos y rusos han muerto en los dos últimos años. El presidente Volodímir Zelenski dijo el mes pasado que 31 mil soldados ucranianos han muerto desde que Rusia lanzó su invasión a toda escala. También ha dicho que Rusia ha sufrido 500 mil bajas, incluyendo 180 mil tropas que han muerto en acción. Esas cifras no han sido verificadas de manera independiente. La versión de Zelensky sobre las muertes de ucranianos difiere marcadamente del estimado de oficiales estadounidenses, que el verano pasado dijeron que cerca de 70 mil ucranianos fueron asesinados y de 100 mil a 120 mil heridos. En Rusia, utilizando una estrategia de la Era Soviética, la enorme cantidad de bajas ha sido ocultada cuidadosamente del público por un gobierno autoritario que controla a los medios de comunicación. La estimación de varias agencias de inteligencia occidentales ha colocado el número de muertos y heridos de Rusia entre 300 mil y 350 mil, y más de 100 mil han muerto.