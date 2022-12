Rechazó Chile unirse a declaración por Castillo

Santiago.— Chile rechazó unirse a una declaración conjunta firmada por México, Bolivia, Argentina y Colombia en la que expresaron su alarma por la situación política de Perú y mostraron su apoyo al ex Mandatario izquierdista Pedro Castillo.

De acuerdo con el medio chileno La Tercera, la Canciller Antonia Urrejola recibió una llamada del Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, quien buscaba unir a varios países de izquierda de América Latina para firmar dicho comunicado.

El portal de noticias señaló que la respuesta del Presidente, Gabriel Boric, un izquierdista de 36 años, fue "no".

Fuentes del Gobierno le dijeron a dicho medio que debido a la cercanía entre ambos países podría tener efectos nocivos en la relación bilateral.

En una entrevista televisiva, la Canciller señaló que Castillo "se anticipó sin cumplir las reglas constitucionales".

"Pueden no gustar las reglas que los países se dan, pero las reglas deben respetarse. Ahí efectivamente hubo normas claras de la constitución peruana que no se cumplieron, y esa fue nuestra posición además de buscar una salida institucional y respetuosa con los derechos humanos", aseveró.

Dijo que "Nuestra posición (la de Chile) también fue buscar una salida no solo constitucional e institucional sino democrática y con respeto a los derechos humanos".

"No me corresponde a mí como Canciller pronunciarme sobre las acusaciones que tiene el (ex) Presidente Castillo. Lo que sí nos parece fundamental con un país vecino es poder insistir en la importancia del Estado de Derecho".