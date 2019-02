Rechazan fianza a tesorero del Vaticano culpable de abuso infantil

El extesorero del Vaticano y cardenal George Pell será sentenciado el 13 de marzo por abuso sexual de menores después de que Corte de Melbourne, Australia rechazó su solicitud de libertad bajo fianza.

En la audiencia, Robert Richter, su abogado, describió uno de los delitos de Pell como un caso de simple penetración sexual en el que el niño no participa activamente.

El cardenal es el más alto jerarca jamás sentenciado por este crimen, tras agredir sexualmente a dos niños del coro de 13 años de edad.

El juez principal, Peter Kidd, dijo que veía el comportamiento de Pell como ofensivo insensible y descarado.

"Tenía en su mente cierto sentido de impunidad. ¿De qué otra manera pensó que se saldría con la suya? Hubo un elemento de fuerza aquí", dijo el juez, de acuerdo The Guardian. "Esto no está cerca del extremo inferior de la ofensa ".