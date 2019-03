Rechaza tribunal europeo decomisar activos iraníes por el 9/11

Washington.- Un juzgado de Luxemburgo emitió un veredicto contra un grupo de víctimas del 11 de septiembre en la demanda en la cual pedían activos iraníes con valor de mil 600 millones de dólares, llevando a un punto límite el creciente desacuerdo respecto a una interrogante del derecho internacional: ¿deben los gobiernos quedar inmunes de las demandas aun cuando se les acuse de responsabilidad por los ataques terroristas?

Sobrevivientes y familiares de las personas muertas durante los ataques relacionados con operativos iraníes —como el atentado de 1983 contra una base de la Marina en Líbano— han recurrido a tribunales estadounidenses a fin de interponer demandas contra Irán. Irán no se ha presentado en los juzgados, mientras que los jueces han ordenado en su ausencia el pago de más de 50 mil millones de dólares.

Dichos fallos son básicamente simbólicos, por lo que no hay forma de hacerlos cumplir o de que las víctimas reciban el dinero que los jueces dictaminaron les debe Irán. Pero luego de que en el 2015 Irán llegó a un convenio con seis potencias mundiales, activos iraníes por miles de millones de dólares empezaron a estar disponibles en Europa, que por lo general ejecuta los veredictos de los juzgados estadounidenses.

Hace dos años, un grupo de víctimas de ataques intentaron recurrir a un tribunal europeo a fin de incautar fondos iraníes para cubrir parcialmente el fallo sin comparecencia que en el 2012 emitió a su favor un juez en Nueva York. Los demandantes persuadieron a un juzgado localizado en Luxemburgo para que congelara activos por mil 600 millones de dólares pertenecientes al banco central iraní mientras se analizaba su solicitud.

Pero la presente semana, un juzgado de Luxemburgo desestimó el caso. Los jueces determinaron que, según las leyes de ese país, el tribunal no podía ejecutar el fallo estadounidense debido a que no existe ninguna excepción por terrorismo a la “inmunidad de la soberanía”, el principio que establece que las personas no pueden demandar a los gobiernos.