Rechaza Rusia retirarse de Venezuela

El Kremlin rechazó este jueves los llamados de Estados Unidos a Moscú para que retire sus especialistas militares de Venezuela, diciendo que ellos tienen que cumplir con sus obligaciones de contratos existentes.

"Nuestras relaciones bilaterales no son de la incumbencia de terceros países", afirmó el vocero del Presidente Vladimir Putin, Dimitri Peskov, a un pedido de comentarios sobre la demanda de Washington de que Rusia retire su personal y suspenda otra asistencia al Presidente Nicolás Maduro.

"Estados Unidos está presente en muchas partes del mundo y nadie les dice dónde deberían estar o no", dijo Peskov a reporteros. "Esperamos respeto a nuestro derecho de desarrollar relaciones con cualquier país por interés mutuo".

Estados Unidos y decenas de países han reconocido al líder opositor Juan Guaidó como "Presidente encargado" de Venezuela, mientras que Rusia y China respaldan a Maduro.

"Rusia ha desarrollado una cooperación tradicional y mutuamente beneficiosa con Venezuela, incluso contratos de armas", dijo Peskov. "Nuestros especialistas han llegado a Venezuela en días recientes como parte de las obligaciones rusas de cumplir con esos contratos".

Horas antes este jueves, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo en un encuentro con la prensa que Rusia había enviado ayuda militar a Venezuela como parte de un acuerdo bilateral. Cuestionó las bases del llamado hecho la víspera por el Vicepresidente estadounidense Mike Pence de que Rusia retire sus asesores de Venezuela.

"¿Se basó en las leyes internacionales, las leyes internas de Estados Unidos o sobre la base de otra disposición legal que nadie conoce?", preguntó la portavoz. "(Eso es) un intento absolutamente arrogante de dictar a un estado soberano".

Rusia insta a EU a publicar la totalidad del informe Mueller

Rusia pidió a EU que publicara la totalidad del informe del fiscal Robert Mueller, indicando que es la mejor manera de aclarar las acusaciones de injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en EU.

"Me gustaría leer el informe completo", dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zakharova, en una entrevista con la estación Ekho Moskvy este jueves. "Dejemos que lo publiquen en su totalidad y al menos descubriremos en qué se basa".

El Presidente Donald Trump obtuvo el mayor triunfo político de su presidencia el domingo después de que la publicación de un resumen del informe de Mueller demostrara que la investigación de 22 meses no halló evidencia de colusión entre su campaña y los funcionarios rusos durante las elecciones de 2016.

Las agencias de inteligencia de EU han llegado a la conclusión de que Rusia estaba detrás de una campaña de piratería dirigida a perjudicar a la candidata del partido demócrata, Hillary Clinton, y aumentar las posibilidades de victoria de Trump. El Kremlin niega estas conclusiones.

Funcionarios rusos, que repetidamente despreciaban las acusaciones de colusión con la campaña de Trump, quedaron encantados con el resultado de la investigación de Mueller.