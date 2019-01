Rechaza Maduro ultimátum de Europa

Caracas.- Nicolás Maduro, rechazó el ultimátum dado por España, Francia, Alemania y Reino Unido para convocar elecciones en un plazo de ocho días si no quiere reconozcan a Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional, como jefe de Estado legítimo del país.

"Se han comportado con arrogancia. Deben retirar este ultimátum. Nadie puede darnos un ultimátum. Si alguien quiere irse de Venezuela, que se vaya", dijo Maduro en una entrevista exclusiva a la cadena de televisión turca CNN Türk difundida este domingo.

Recordó que Venezuela no está conectada a Europa, por lo que los europeos están cometiendo un grave error al ignorar la historia del país sudamericano y sus 200 años de independencia.

España, Francia, Alemania y Reino Unido advirtieron la víspera, casi de forma simultánea, a Maduro que si no convoca elecciones en un plazo de ocho días, reconocerán a Guaidó como presidente interino de Venezuela.

La Unión Europea (UE) también exigió la víspera a través de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, que Maduro convoque en los próximos días elecciones anticipadas libres, transparentes y creíbles de acuerdo con los estándares democráticos internacionales y el orden constitucional venezolano.

Sobre la proclamación realizada el miércoles pasado por Guaidó, que se declaró a sí mismo presidente encargado del país, Maduro dijo que violó la Constitución Nacional, si bien manifestó que está dispuesto a dialogar con la oposición.

"No soy un jurado, no me corresponde a mí decir qué medida se deben tomar para proteger nuestra Constitución y nuestro país. Esta situación se resolverá por la ley, ante el poder judicial", aseguró

Maduro, respaldado por la Fuerzas Armadas de su país, ha denunciado que es víctima de un golpe de Estado, orquestado por Estados Unidos, pero en la entrevista a CNN Türk insistió en que está abierto al diálogo.

El vicepresidente para el Área Económica de Venezuela, Tareck El Aissami, calificó este domingo de repudiable e insensata la postura de España, cuyo jefe de gobierno, Pedro Sánchez, dio un ultimátum a Maduro para que convoque comicios o de lo contrario reconocería a Guaidó como presidente interino de Venezuela.

A través de su cuenta de Twitter, el Aissami acusó a Sánchez de respaldar un golpe de Estado al igual que José María Aznar contra el entonces presidente Hugo Chávez, en línea con la postura oficial de las autoridades venezolanas, que acusan al ex Presidente español de haber intentado derrocar al fallecido mandatario venezolano en 2002.