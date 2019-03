Rechaza Honduras formación de caravana

Tegucigalpa— El Gobierno de Honduras rechazó este viernes los comentarios de autoridades de México respecto a que en su territorio se esté gestando una caravana de decenas de miles de personas que buscarán cruzar ese país para tratar de llegar a Estados Unidos.

La Canciller de Honduras, María Dolores Agüero, dijo en una carta diplomática enviada a su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, que las declaraciones de esta semana de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez respecto a que se está organizando una caravana de 20 mil personas no tienen sustento.

"Sugiero respetuosamente que, al contar con información de este tipo, sea compartida con el Gobierno de Honduras, previo a realizar declaraciones", sostuvo Agüero citada en un comunicado de la presidencia.

Tras las declaraciones de Sánchez, que calificó a la supuesta movilización como la "caravana madre", el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que México no está haciendo nada para detener el flujo de migrantes y que se debe cerrar la frontera entre los países.

El Mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, respondió a Trump que está comprometido en ayudar a frenar la migración de indocumentados, pero sugirió que es un problema que Estados Unidos y Centroamérica deberían abordar.

El viernes, Trump dijo que podría cerrar la frontera al comercio si su vecino del sur no impide que las caravanas de migrantes lleguen a su país y que podría mantenerla clausurada por un largo tiempo, a lo que Ebrard respondió que México no actúa con base en amenazas.

Miles de migrantes centroamericanos, sobre todo procedentes de Honduras, han llegado a México con la intención de pedir a asilo en Estados Unidos. El inusual arribo ha generado fricciones entre ambas naciones.