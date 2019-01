Rechaza 'El Chapo' testificar en juicio en EU

Nueva York— Joaquín "El Chapo" Guzmán afirmó que no testificará ante la Corte Federal de Brooklyn en el caso que el Gobierno de Estados Unidos lleva en su contra.

En la primera vez en el juicio que se escuchó su voz, Guzmán dijo al Juez Brian Cogan que, después de platicarlo con sus abogados, quienes le explicaron que tendría que enfrentar el contrainterrogatorio de los fiscales, decidió reservarse su testimonio.

"No voy a testificar", dijo, terminando así con la expectativa que generaron sus abogados tras incluirlo en la lista de posibles testigos de la defensa.

Con el testimonio del ex piloto del Cártel de Sinaloa, Isaías Valdez, "Memín", y de James Bradley, analista del Departamento de Defensa, la Fiscalía cerró hoy su presentación de evidencias y testigos en el juicio contra Guzmán.

Mañana, la defensa sólo interrogará a dos agentes federales.

Después, ambas partes presentarán sus alegatos finales, por lo que la deliberación del Jurado podría empezar esta misma semana.

Al cierre de esta etapa del juicio acudió el actor Alejandro Edda, quien personifica al capo en la serie "Narcos: México".

Edda llegó a la fila afuera de la Corte antes de las 6:00 horas y, una vez dentro de la sala, saludó a los abogados de "El Chapo".

Guzmán le dirigió una amplia sonrisa al actor después que sus abogados le explicaron quién es.

Ante los medios, Edda afirmó que acudió al juicio para estudiar los manierismos del sinaloense.

Por su parte, el analista del Departamento de Defensa habló sobre las características especiales del túnel por donde "El Chapo" escapó del penal del Altiplano, como que contaba con un ventilador conectado a un generador, luces y rieles.

La Fiscalía mostró un video, en su momento hecho público en medios de comunicación, que muestra cómo los custodios tardaron 37 minutos para darse cuenta que Guzmán ya no estaba en su celda, y que la alarma fue prendida casi tres horas después de su fuga.