Reavivan protestas en Chile

Santiago, Chile— Como ha ocurrido desde hace una semana cuando comenzó esta nueva ola de protestas en Chile, desde el mediodía se dan cita personas en la icónica plaza de Santiago para continuar con las protestas.

A pesar de la aparente calma en la ciudad, y de que los ciudadanos retoman sus actividades, son evidentes los estragos que dejó la histórica marcha realizada ayer en el centro de Chile que reunió a más de un millón dos mil chilenos.

Carteles pegados por todas las calles aledañas a la Plaza Italia con mensajes de enojo hacia el actual gobierno destacan entre los vidrios rotos, las paredes pintadas y los restos de basura quemada; incluso aún se percibe el olor y una ligera molestia en los ojos por los restos de los gases lanzados por los carabineros.

La convocatoria realizada a través de redes sociales invita a los ciudadanos a reunirse hoy para continuar con la marcha pacífica prevista en el centro de esta capital.

El medio local La tercera reportó que se presentaban cierres de vialidades en Santiago por una marcha en desarrollo en la calzada sur de Alameda.

En Valparaiso, por su parte, se reportaron choques de manifestantes con fuerzas de seguridad, que lanzaron chorros de agua.

La Jefatura de la Defensa Nacional (JDN) informó esta mañana que debido a que la Región Metropolitana ha alcanzado índices de normalidad en el funcionamiento de la ciudad y la vida de los habitantes, se tomó la decisión de levantar el toque de queda este sábado.

Esta medida también se tomó para varias regiones de Chile y se espera en las próximas horas se aplique a todo el país.

También señaló la disposición de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad de proteger a la ciudadanía y hace un llamado a todos los ciudadanos a colaborar para mantener estas condiciones.

En este sentido, José Luis Aburto, estudiante de medicina de la Universidad de Chile, señaló que luego de los anuncios realizados esta mañana por las autoridades, "esto no es una victoria en absoluto porque no hay una repuesta concreta del gobierno en cambio social y es sólo paliativo respecto a la gente".

Añadió que la imagen que se quiere vender ahora es que los chilenos fueron escuchados y que se trabajará en mejorar la situación, pero eso no ha sucedido y lo único que han conseguido es un "gobierno un poquito más asustado".

"El que se haya levantado el toque de queda es relativo porque si bien, no le tomó ni 24 horas tomar una decisión de esa envergadura de sacar a los militares a la calle, de poner toque de queda después de una manifestación masiva sabiendo que se viene más", subrayó.

Expresó que estas decisiones anunciadas son una jugada política porque el conflicto no está resuelto, pero presionó un poco la decisión de la ex Mandataria de Chile, Michelle Bachelet, de enviar una comisión investigadora sobre los actuales conflictos.

Mientras que el turista brasileño Casio Suzuki, quien observa las pintas en los monumentos de la Plaza Italia, comentó que son positivas las manifestaciones de los chilenos porque "la participación política es muy importante y este movimiento es legítimo".

"En Brasil también tenemos muchos problemas, pero el pueblo no está tan acostumbrado a salir a las calles para manifestarse y creo que en Chile es un movimiento muy importante porque el futuro de este país va de la mano del pueblo y creo que siempre la participación popular es muy necesaria", destacó.