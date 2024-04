Reaparece Cristina Fernández y critica políticas de Milei

Buenos Aires, Argentina.- La dos veces expresidenta y reciente ex vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner volvió a la escena pública este sábado en un discurso en que cuestionó el estado de la economía del país y pidió al presidente Javier Milei, cuyo Gobierno calificó de anarcocolonialismo, dar un "golpe de timón" a sus restrictivas políticas económicas.

Tras varios meses sin reaparecer en un acto público, Fernández de Kirchner volvió a hacerlo ante una multitud en un evento para inaugurar un pequeño estadio en nombre de su finado esposo Néstor Kirchner en Quilmes, en las afueras de Buenos Aires.

Fernández de Kirchner puso en duda los supuestos logros económicos del actual Gobierno del ultraderechista libertario Javier Milei.

"No pagaste la energía, no pagaste las obras públicas, no pagaste lo que le debés a las provincias y a las universidades. No, hermano, no tenés superávit. No es cierto. Mirá todo lo que debes", señaló en un discurso con referencias técnicas a la economía que se extendió por más de una hora.

"Creer que en la República Argentina el problema es el déficit fiscal es no entender la Argentina, la economía y el mundo".

La influyente política peronista instó a Milei a dar "un golpe de timón" sobre sus medidas económicas al reflexionar sobre el proyecto anarcocapitalista del mandatario y "el inútil sacrificio al que está siendo sometido nuestro pueblo".

Kirchner dijo sentir que estaba regresando al pasado y recordó que cuando asumió el poder (2007-2015), todo estaba en manos del sector privado, en un momento en que se incentiva la privatización económica. Kirchner cuestionó que la recuperación y el crecimiento vengan de cuatro sectores -petróleo, gas, minería y agricultura-, algo que marca una economía extractivista de explotación de recursos naturales.

"Me hace acordar a la Argentina del virreinato del Río de la Plata, donde se llevaban todas las riquezas y no te quedaba nada", indicó, subrayando que eso suena a "anarcocolonialismo" y cuestionando las capacidades de estos sectores para crear empleos para los 47 millones de argentinos.

Miles de personas portaban carteles con frases como "Cristina, el pueblo te acompaña" y "Te amo Cris" y copias de sus libros, dando muestras de cariño hacia la exmandataria, también muy detestada por otro sector de la población argentina.

Responde Milei a Cristina Fernández

Horas después de las críticas de Cristina, Milei respondió que por culpa de los peronistas "la gente se caga de hambre".

"La gente se caga de hambre porque ustedes durante décadas defendieron un modelo que se basaba en gastar sin límites y falsificar dinero para tapar el agujero. El resultado es un país destruido con 60 por ciento de pobres", aseveró Milei.

"¿De qué sirve lo que estamos haciendo? Sirve para reconstruir el país que ustedes destruyeron... porque ustedes durante décadas defendieron un modelo que se basaba en gastar sin límites y falsificar dinero para tapar el agujero".