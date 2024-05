Realizará Rusia simulacros con armas nucleares tácticas

The New York Times | Un pueblo devastado en las afueras de Donetsk, en el este de Ucrania.Credit...Tyler Hicks/The New York Times

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Rusia anunció el lunes que realizaría maniobras militares con tropas basadas cerca de Ucrania para practicar el posible uso de armas nucleares en el campo de batalla, aumentando las tensiones con Occidente después de que dos líderes europeos plantearan la posibilidad de una intervención más directa de Occidente en la guerra. Estas armas, a menudo denominadas "tácticas", están diseñadas para su uso en el campo de batalla y tienen ojivas más pequeñas que las armas nucleares "estratégicas" destinadas a atacar ciudades. El Ministerio de Defensa ruso dijo que el Presidente Vladimir V. Putin había ordenado un ejercicio para el personal de misiles, aviación y naval para "aumentar la preparación de las fuerzas nucleares no estratégicas para llevar a cabo misiones de combate". El anuncio del ejercicio fue la advertencia más explícita de Rusia en sus más de dos años de invasión de Ucrania de que podría utilizar armas nucleares tácticas allí. El ejercicio, dijo el Ministerio de Defensa, involucraría a fuerzas del Distrito Militar Sur, un área que cubre la Ucrania ocupada por Rusia y parte de la región fronteriza de Rusia con Ucrania. Dijo que el ejercicio tendría lugar "en un futuro próximo". La orden se produjo al comienzo de una semana de amplia publicidad para el líder ruso, con su toma de posesión prevista para el martes, seguida el jueves por la celebración anual del Día de la Victoria, que conmemora la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial. También coincidió con una visita a Europa del Presidente de China, Xi Jinping, que ha prometido una alianza "sin límites" con Rusia. China ha prestado apoyo a la industria militar rusa, según funcionarios estadounidenses, a pesar de la persistente presión de Occidente para que se abstenga de ayudar al esfuerzo bélico de Rusia. A los funcionarios occidentales les preocupa desde hace tiempo que Rusia pueda desplegar armas nucleares tácticas, especialmente si sufre graves reveses en el campo de batalla. Pero Putin negó en marzo que se lo hubiera planteado alguna vez, a pesar de que periódicamente recuerda al mundo el vasto arsenal nuclear de Rusia como una forma de mantener a raya el apoyo militar de Occidente a Ucrania. El lunes, sin embargo, funcionarios rusos afirmaron que las advertencias sobre la posibilidad de una implicación más directa de Occidente en la guerra habían cambiado la situación. El Ministerio de Defensa dijo que el ejercicio se llevaría a cabo "para garantizar incondicionalmente la integridad territorial y la soberanía del Estado ruso en respuesta a las declaraciones provocadoras y amenazas de funcionarios occidentales individuales contra la Federación Rusa". El presidente de China, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan, abandonan una ceremonia en París el lunes junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte.Credit...Pool photo by Yoan Valat Dmitri S. Peskov, portavoz del Kremlin, dijo que las "amenazas" occidentales en cuestión incluían una reciente entrevista con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, publicada por The Economist, en la que el líder francés reiteraba su negativa a descartar el envío de tropas terrestres a Ucrania. Peskov también aludió a un comentario realizado la semana pasada por David Cameron, el jefe de la diplomacia británica, en el que afirmaba que Ucrania era libre de utilizar armas británicas para atacar dentro de Rusia, lo que supone un cambio con respecto a la política habitual de los gobiernos occidentales de desalentar este tipo de ataques para evitar una mayor implicación en la guerra. "Se trata de una nueva escalada de tensión sin precedentes", declaró Peskov a la prensa el lunes. "Y, por supuesto, requiere una atención especial y medidas especiales". El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo más tarde en el día que había convocado al embajador británico para presentar la "enérgica protesta" de Rusia por la declaración del Sr. Cameron, y afirmó que estaba "reconociendo de facto a su país como parte en el conflicto." "El embajador fue llamado a reflexionar sobre las inevitables consecuencias catastróficas de tales pasos hostiles de Londres", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Rusia ha tomado la iniciativa en el campo de batalla tras la fallida contraofensiva ucraniana del año pasado. Pero los avances de Moscú siguen siendo lentos y sangrientos, y están en camino nuevas entregas de armamento occidental, incluidas las de un paquete de ayuda militar de 61.000 millones de dólares que Estados Unidos aprobó el mes pasado. El Kremlin quiere disuadir a Occidente de profundizar su apoyo a Ucrania y explotar las divisiones dentro de la alianza militar de la OTAN sobre los riesgos de hacerlo - un cisma que se mostró en febrero después de que el Sr. Macron mencionó por primera vez la posibilidad de poner tropas occidentales en Ucrania. El Sr. Peskov dijo que tal medida conduciría a un enfrentamiento directo con las fuerzas rusas. Los últimos meses han marcado un giro de línea dura para Macron, que hace más de dos años intentó evitar la invasión de Ucrania planteando la posibilidad de integrar a Rusia en una nueva arquitectura de seguridad europea. El anuncio de Rusia de simulacros nucleares tácticos provocó una dura respuesta de la OTAN el lunes. "La retórica nuclear de Rusia es peligrosa e irresponsable", dijo Farah Dakhlallah, portavoz de la OTAN. "La OTAN permanece vigilante". Y añadió: "Ucrania tiene derecho a la autodefensa, que está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, y los Aliados de la OTAN seguirán apoyando a Ucrania. Rusia ha comenzado esta guerra ilegal y debe ponerle fin". Lanzaderas de misiles balísticos intercontinentales desfilando por Moscú en 2022. Dichos misiles se utilizan para armas nucleares "estratégicas" destinadas a atacar ciudades, en contraposición a las "tácticas" diseñadas para su uso en el campo de batalla.Credit...Alexander Nemenov/Agence France-Presse - Getty Images Pavel Podvig, estudioso de las fuerzas nucleares rusas con sede en Ginebra, declaró en una entrevista que Rusia ya había realizado ejercicios de este tipo con anterioridad, aunque rara vez los hacía públicos. Esta vez, sin embargo, el objetivo es enviar un mensaje fuerte, dijo. "Se trata de una reacción a declaraciones concretas, una señal de que Rusia dispone de armas nucleares", declaró Podvig en una entrevista telefónica. A diferencia de las armas nucleares estratégicas, que siempre están listas para el combate, las no estratégicas se almacenan en depósitos alejados de los bombarderos, misiles o barcos que deben transportarlas, explicó Podvig. Durante el ejercicio, es probable que las formaciones del ejército ruso practiquen cómo podrían desplegarse, dijo. Pero no tendría mucho sentido utilizarlos en el contexto de la guerra en Ucrania, añadió Podvig, porque la ausencia de formaciones de tropas concentradas a gran escala limitaría su impacto en el campo de batalla. Otros analistas también han puesto en duda la eficacia militar del uso de armas nucleares en el campo de batalla en Ucrania, dada la dispersión de las fuerzas ucranianas. El Instituto para el Estudio de la Guerra dijo en 2022 que hacerlo sería "una apuesta masiva para ganancias limitadas" para Rusia. "Este sistema de armas existe para enviar una señal", dijo Podvig, añadiendo que su principal objetivo es causar una impresión en el oponente. Putin no ha hecho ningún comentario público sobre los ejercicios. Está previsto que el martes tome posesión de su quinto mandato como presidente. Los gobiernos occidentales ya han confiado en China -el socio internacional más importante de Rusia- para evitar el uso de armas nucleares por parte de Rusia, como hicieron cuando el canciller alemán Olaf Scholz visitó Pekín en 2022, en medio de un susto anterior. En aquel momento, Xi hizo una declaración pública en la que advertía de que las armas nucleares no tenían cabida en la guerra de Ucrania. El lunes, el tema volvió a surgir durante la reunión de Xi con los líderes europeos en París, en su primera visita al continente en cinco años. "El presidente Xi ha desempeñado un papel importante en la desescalada de las irresponsables amenazas nucleares de Rusia", dijo Ursula von der Leyen, presidenta del Ejecutivo de la Unión Europea, a la prensa tras reunirse con Xi y Macron el lunes. "Confío en que el presidente Xi seguirá haciéndolo en el contexto de las continuas amenazas nucleares de Rusia". 