Realizará OTAN ensayos nucleares a pesar de amenazas de Rusia

Bruselas.- La OTAN seguirá adelante la semana que viene con sus maniobras nucleares, planificadas desde hace tiempo, a pesar de las crecientes tensiones por la guerra en Ucrania y de la insistencia del presidente Vladimir Putin en que él no está blofeando sobre el uso de todos los medios disponibles para defender el territorio ruso, declaró este martes el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. El ejercicio, denominado "Steadfast Noon" ("Mediodía firme"), se realiza cada año y dura aproximadamente una semana. Incluye aviones de combate capaces de transportar ojivas nucleares, pero no involucra el uso de bombas funcionales. Los jets convencionales y los aviones de vigilancia y reabastecimiento de combustible también participan de forma rutinaria en las maniobras. Catorce de los 30 países miembros de la OTAN participarán en el ejercicio, que fue planeado antes de que Rusia invadiera Ucrania en febrero. La parte principal de las maniobras se llevará a cabo a más de mil kilómetros (625 millas) de Rusia, precisó un funcionario de la OTAN. "Se enviaría una señal muy equivocada si de repente canceláramos un ejercicio de rutina planificado desde hace mucho tiempo debido a la guerra en Ucrania", afirmó Stoltenberg a los periodistas en la víspera de una reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas. "El comportamiento firme y predecible de la OTAN, nuestra fuerza militar, es la mejor manera de evitar una escalada", aseguró. "Si ahora creamos las bases para malentendidos, para errores de cálculo en Moscú sobre nuestra voluntad de proteger y defender a todos los aliados, aumentaríamos el riesgo de una escalada". Con el ejército ruso retirándose tras una contraofensiva de las fuerzas ucranianas armadas con armas occidentales, Putin aumentó las apuestas al anexar cuatro regiones ucranianas y declarar una movilización parcial de hasta 300 mil reservistas para reforzar la línea del frente en momentos en que pierde fuerza.