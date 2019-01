Ratifican a Evo Morales para elecciones

La Paz— El Presidente Evo Morales y otros nueve frentes fueron habilitados el domingo para participar en los comicios presidenciales de octubre tras unas polémicas elecciones primarias en Bolivia con baja participación.

El Movimiento al Socialismo, el partido de Gobierno que promovió las primarias, registró un 35 por ciento de participación, según el conteo rápido del Tribunal Electoral. Morales esperaba un robusto apoyo de su militancia.

"Uno tiene la expectativa que sea un poco más, pero creo que tenemos un resultado muy positivo, ya que son de carácter no obligatorias", dijo el Ministro de Comunicación, Jorge Canelas.

En tanto, las otras ocho fuerzas registraron baja participación tras la exhortación de los candidatos al abstencionismo. El voto no fue obligatorio.

"Hubo concurrencia en unos lugares sí y en otros no. Estas primeras elecciones primarias nos dejan grandes enseñanzas para promover mayor participación", dijo la presidenta del Tribunal Electoral, Maria Eugenia Choque.

Las primarias fueron rechazadas firmemente por la Oposición, ya que las considera innecesarias y dice que solo servirán para legitimar la habilitación de Morales para reelegirse.

En un referendo en febrero del año pasado, se rechazó por una ligera mayoría una reforma constitucional promovida por el Gobierno para habilitar a Morales en las elecciones de octubre. Pero el Tribunal Judicial y el Tribunal Electoral lo habilitaron.

En rueda de prensa, el candidato y actual senador Óscar Ortiz mencionó que los comicios fueron un total fracaso y que Morales debería declinar su cuarta postulación.

"Ni su misma militancia lo quiere. Renuncie a su candidatura", agregó.

Las elecciones primarias, que en países como Chile y Estados Unidos sirven para preseleccionar al candidato con mayor apoyo entre dos o más opciones, en Bolivia sólo sirvieron para ratificar los binomios.

Por la mañana, Morales emitió su voto en la región central del Chapare y poco después dijo que las primarias son un calentamiento hacia los comicios generales.

"Estas son las primeras elecciones primarias, y si hoy sólo hay candidatos únicos en las papeletas de los partidos, esta situación cambiará en próximos años", dijo Morales a los reporteros.

Se tienen habilitados más de 1.7 millones de militantes de nueve frentes políticos, casi un 30 por ciento del padrón electoral. El partido de Morales aglutina un poco más de 900 mil.

Una delegación de cinco personas de la Organización de los Estados Americanos acudió para observar los comicios.