Querían mexicanos vacacionar en Israel; acaban resguardados

Mexicanos que viajaron en grupo a Israel para realizar un turismo religioso pararon su peregrinación para resguardarse de los recientes ataques del grupo islamista Hamas.

Los casos de los viajeros de Campeche, San Luis Potosí, Nayarit y Nuevo León han sido revelados por los mismos grupos católicos que acudieron apenas este fin de semana a la zona que se encuentra en conflicto entre Israel y Palestina.

Una familia originaria de San Luis Potosí y Tamaulipas, cuyas siete mujeres y un hombre decidieron viajar hasta Israel, se encontraban paseando en Tierra Santa cuando escucharon las alertas de ataques aéreos.

Aunque los viajeros tenían programado su regreso a México ayer, aseguraron que hasta este domingo seguían varados en el Aeropuerto de Tel Aviv sin respuesta de autoridades de Cancillería, ni tampoco de la aerolínea.

"#Israel Les pido una oración por mi mamá, mis tíos, mi primas y amigas que se encuentra en estos momentos en el aeropuerto de Israel", publicó Diana Zavala, quien desde México está alertando sobre sus familiares.

"Atención SRE, Les escribo como hija, tienen a sus compatriotas varados en un país en estado de guerra, me rehuso a pensar que mi pais su único protocolo es solamente seguir 3 pasos de seguridad, ante un estado de guerra y uno sea que se mantengan en donde están, de que otras cancillerías ya lograron sacar a sus compatriotas de ese país. Necesitan respuestas".

Las mujeres Jaquelina González González, Rocío Elena Rodríguez Gonzalez y Cristina Edith Rodríguez Gonzalez, así como Carlos González, son originarios de San Luis Potosí, y con residencia en Tampico, Tamaulipas, viajaron Genoveva Alvarez de Rodríguez, Martha Elba Badillo Hernández , Yolanda Yunúen Enrriquez Badillo y Eugenia Nohemí Rodríguez Covarrubias.

Yolanda Yunúen narró que su única salida de Israel fue comprar vuelos a Chipre, ubicado en Europa y a 408 kilómetros de Jerusalén, para el próximo 9 de octubre.

"Nos encantaría escuchar alguna respuesta contundente del Gobierno, ya que aunque tengamos por ahora unos boletos para un vuelo, nada nos asegura que se vuelo no se vaya a cancelar en algún momento, porque aquí las cosas cambian de un momento para otro, nos gustaría una respuesta en caso de que no pudiéramos salir por nuestra cuenta", expresó.

"Cuando ella (trabajadora de aerolínea) me dijo el destino me dijo otro nombre, yo le dije qué, y ella me dijo algo, no me acuerdo, y me dijo está en Europa, y yo volteo y les dije no sé a dónde es, me dice que está en Europa y tiene para los ocho, le diré que sí y ya que terminemos ahí, el punto es que ya encontramos boletos para salir de aquí".

Otro caso es el de 22 campechanos que organizaron su viaje a través de la Parroquia Santa Cecilia, los cuales emitieron un video para asegurar desde Jerusalén que están bien.

El padre Efraín Rosales, encargado del grupo, aseguró que se encuentran dentro de un hotel y no han tenido la necesidad de resguardarse en algún búnker, luego de que el pasado sábado se hizo viral su caso a través de la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

"Haciendo este video porque nos hemos enterado de ciertas noticias alarmantes para la gente de Campeche, bendito Dios estamos en una zona de cuidado, estamos en el hotel, esas falsas noticias de que estamos en búnker o sótano no es cierto, el hotel cuenta con ello para si suenan las alarmas podamos acudir allí para resguardarnos y protegernos", expresó.

"Todos estamos bien, agradecemos preocupación del Gobierno y Consulado y de todos los preocupados orando por nosotros, hay peligro, pero estamos bien".

También Carlos Escamilla, uno de los viajeros, afirmó que se encontraban a la espera de obtener mayor seguridad.

"Tengan plena confianza que estamos bien, buscando los medios alternativos y de la mayor seguridad para seguir atendiendo a todo lo que acontece al momento, gracias a Dios está tranquila la ciudad. Estamos buscando alternativas de la situación, tenemos apoyo del Gobierno, la operadora, consideramos que se va a solucionar de manera positiva".

Apenas el 7 de octubre, se reveló que los mexicanos partieron el 2 de octubre, viajaron por Turquía y al llegar a Israel se enfrentaron a los ataques de Hamas.

Otro caso similar es de los mexicanos que viajaron organizados por la Parroquia de San Felipe Aztatán, ubicada en el Municipio de Tecuala, Nayarit.

Sergio Armando Peralta Herrera, originario de esa entidad, relató que los ataques alertaron a los 52 turistas que acudieron a la capital de Israel.

"MANDEN ESTE MENSAJE A LAS AUTORIDADES MEXICANAS somos un grupo de 52 turistas que estamos EN JERUSALÉN, ENTRE El GRUPO DOS SACERDOTES", expuso en Facebook.

"Ante este conflicto que nos toma de sorpresa a nosotros también OCUPAMOS QUE NOS RESCATEN. Estamos muy preocupado ya que se menciona que JERUSALÉN será atacada también en este conflicto".

De acuerdo con información de NTV Nayarit, se prevé que los turistas provenientes de municipios como Tepic, Acaponeta y Tecuala retornen a México en un vuelo programado para el lunes 9 de octubre.

Advierte México sobre vuelos en Israel

El Gobierno de México, quien aseguró que se encuentra pendiente de ciudadanos mexicanos en Israel o Palestina, aseguró que el Aeropuerto Internacional Ben Gurion, de Tel Aviv, se mantiene abierto.

"Aunque algunas aerolíneas han cancelado sus vuelos, otras líneas internacionales como Emirates y Turkish Airlines, así como la aerolínea israelí El Al, mantienen activos sus vuelos de salida desde Israel", se añadió oficialmente.

"Se ha confirmado la posibilidad de salir del país por vía terrestre rumbo a Jordania; se está en espera de que las autoridades confirmen el (los) puntos que habilitarán".

Se quedan varados en Alemania

Peregrinos de la Parroquia de la Divina Providencia, ubicada en Monterrey, Nuevo León, no llegaron a Israel por el conflicto armado y están a la espera de información en Alemania.

La misma congregación religiosa informó sobre la situación de sus viajeros que se quedaron a medio camino.

"Oremos por los peregrinos que van a Tierra Santa. Continúan en Alemania a la espera de instrucciones por el conflicto en Israel. Dios los proteja", se publicó en redes sociales.