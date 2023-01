¿Qué significa proporcionar 'garantías de seguridad' a Ucrania?

Bruselas.- Un día, la guerra en Ucrania terminará. Cómo y cuándo siguen siendo una incógnita. Pero una de las preguntas más importantes será cómo garantizar la seguridad futura de Ucrania, y por quién.

Las posibles respuestas no son fáciles y dependerán del resultado de la guerra. Pero lo que parece claro es que, salvo un colapso y una derrota rusos, con Ucrania recuperando todo su territorio, es probable que cualquier garantía de seguridad sea parcial y frágil.

Pero sin algo, sugieren funcionarios y analistas, es difícil imaginar que los inversores regresen a Ucrania para reconstruir el país, o que otra guerra no estalle en el futuro.

Gran parte gira en torno a la vacilación del propio Occidente, que quiere proteger a Ucrania, pero ha demostrado que no quiere luchar por ella y que no quiere una confrontación militar directa con Rusia. En cambio, ha tratado de enhebrar un curso de disuadir a Rusia, pero no provocarla.

Habrá “muchos riesgos a la vuelta de la esquina para la unidad europea y transatlántica”, dijo Nathalie Tocci, directora del Instituto de Asuntos Internacionales en Roma. Si Ucrania logra recuperar incluso el territorio perdido desde la invasión de Rusia el año pasado, dijo, entonces habrá un aumento de voces en Europa y Washington que digan: “Miren los costos actuales, civiles y militares. Oye, hay que comprometerse”.

Pero Ucrania querrá a cambio compromisos de seguridad sólidos, dijo, y eso podría dividir a Occidente, con los países de Europa Central y del Este exigiendo la membresía de la OTAN para Ucrania y los aliados de Europa Occidental negándose.

Si bien la OTAN y la Unión Europea han prometido la membresía de Ucrania, no hay una fecha límite y no es seguro que esas promesas se cumplan. El abrazo de Occidente a Ucrania fue una de las razones citadas por el presidente Vladimir V. Putin de Rusia para su invasión en primer lugar.

Mientras persistan las disputas territoriales, es poco probable que incluso una Ucrania en algún tipo de acuerdo de alto el fuego con Rusia obtenga el apoyo unánime necesario para unirse a cualquiera de las dos instituciones.

La forma en que termine la guerra será crucial, dijo Thomas Kleine-Brockhoff, quien ayudó a escribir un artículo que detalla los espinosos temas involucrados en la reconstrucción de Ucrania.

Incluso antes de la invasión del año pasado, señaló, la soberanía de Ucrania ya estaba comprometida por la anexión de Crimea por parte de Rusia. El mejor resultado ahora sería que Ucrania recuperara todo su territorio perdido, aunque eso está lejos de ser seguro.