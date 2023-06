Putin, proyectando control, trata de contener las consecuencias del motín

Moscú.- El Kremlin trató este miércoles de contener las consecuencias del breve levantamiento del fin de semana pasado que planteó el desafío más dramático al poder del presidente Vladimir V. Putin en más de dos décadas, incluso cuando el líder ruso trató de reformular la rebelión abortada como una afirmación de la unidad del país.

Dirigiéndose a un informe del New York Times de que un alto general ruso tenía conocimiento previo del motín, planteando la posibilidad de apoyo para el levantamiento dentro de los rangos superiores de las fuerzas armadas, el portavoz del Kremlin, Dmitri S. Peskov, lo describió como "especulaciones" y "chisme." Pero la breve respuesta de Peskov no negó los informes del New York Times ni incluyó una expresión de la confianza del Kremlin en el general.

PUBLICIDAD

Los funcionarios estadounidenses todavía están tratando de saber si el general Sergei Surovikin, un exalto comandante de las fuerzas de Moscú en Ucrania que cuenta con un apoyo significativo en el ejército ruso, ayudó a planificar el motín encabezado por Yevgeny V. Prigozhin, el líder del grupo mercenario Wagner. Si se determina que el general Surovikin estuvo involucrado, Putin tendrá serias dudas sobre cómo responder.