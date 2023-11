¿Puede realmente la Autoridad Palestina gobernar Gaza después de la guerra?

The New York Times | La Autoridad Palestina sigue siendo la opción elegida por Washington para dirigir el enclave. Pero solo puede ser creíble si incluye a Hamás The New York Times | La Autoridad Palestina sigue siendo la opción elegida por Washington para dirigir el enclave. Pero solo puede ser creíble si incluye a Hamás The New York Times | La Autoridad Palestina sigue siendo la opción elegida por Washington para dirigir el enclave. Pero solo puede ser creíble si incluye a Hamás The New York Times | La Autoridad Palestina sigue siendo la opción elegida por Washington para dirigir el enclave. Pero solo puede ser creíble si incluye a Hamás

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Jihad Imtoor, larguirucho y con una ligera barba, es el orgulloso hijo de un combatiente asesinado en la primera intifada, o levantamiento, contra Israel. Su padre era miembro de Fatah, la facción política que controla la Autoridad Palestina. Pero ya está harto de su dominio en Cisjordania. Ciudad de Gaza. Hamás se hizo con el control de Gaza en 2007, tras ganar las elecciones legislativas del año anterior. Hace poco, Imtoor, de 32 años, propietario de una pequeña empresa, estaba fuera de su tienda viendo una marcha en favor de los muchos palestinos detenidos en cárceles israelíes, a los que Hamás dice estar intentando liberar como parte de un acuerdo para un alto el fuego en Gaza. "No soy de Hamás, pero espero que venga aquí", dijo. "La AP nos ha quitado mucho y es hora de que se vaya". Refiriéndose al monumento en el centro de Ramala, dijo: "La P.A. trabaja bien para proteger a los cuatro leones de la plaza Manara, pero no puede proteger al pueblo de Israel". El presidente Biden y el secretario de Estado Antony J. Blinken han afirmado que, tras la última guerra, Gaza debería unificarse con Cisjordania, ocupada por Israel, bajo una Autoridad Palestina "revitalizada", que controla amplias zonas de Cisjordania en estrecha coordinación, algunos dicen colaboración, con Israel. En la actualidad, poca gente en Cisjordania o Israel considera que la Autoridad sea capaz de gobernar una Gaza posconflicto. La autoridad es profundamente impopular incluso donde tiene el control en Cisjordania, porque se la considera un subcontratista de la larga ocupación israelí. De hecho, su apoyo es tan tenue que sería improbable que sobreviviera sin la seguridad que le proporciona el ejército israelí. Creada tras los Acuerdos de Oslo de 1993, la Autoridad Palestina se concibió como una administración temporal en el camino hacia un Estado palestino independiente. Está dominada por la facción de Al Fatah, excluye a Hamás y, durante gran parte de ese tiempo, ha estado dirigida por el presidente Mahmud Abbas, también conocido como Abu Mazen, que ahora tiene 88 años. Mahmoud Abbas, a la derecha, líder de la Autoridad Palestina, reunido este mes en Cisjordania, ocupada por Israel, con el Secretario de Estado Antony J. Blinken Abbas se ha asegurado de que no se celebren elecciones nacionales desde que su facción de Al Fatah perdió las legislativas frente a Hamás en 2006. El año anterior fue elegido presidente para un mandato que debía ser de cuatro años. Abbas se ha asegurado de que no se celebren elecciones nacionales desde que su facción de Al Fatah perdió las legislativas frente a Hamás en 2006. El año anterior fue elegido presidente para un mandato que debía ser de cuatro años. En opinión de muchas de las personas a las que se supone que representa, la autoridad se ha convertido en una administración autoritaria, corrupta y antidemocrática que se asienta sobre un trono de hierro construido por Israel. Según palestinos y expertos, para restablecer la credibilidad de la autoridad sería necesario ampliar su base para incluir a Hamás y otros grupos palestinos, celebrar elecciones para formar una nueva dirección e insistir en la reunificación de Cisjordania y Gaza bajo algún tipo de paradigma de dos Estados con Israel. Pero los atentados del 7 de octubre dirigidos por Hamás casi han destruido la confianza israelí en la gobernanza palestina y, si hoy se celebraran elecciones, es probable, según los expertos y las encuestas, que Hamás volviera a ganar. A la pregunta de si la autoridad podría dirigir Gaza, Asala Khdour, de 30 años, ama de casa de Ramala, fue inequívoca. "En absoluto", dijo. "La Autoridad Palestina lleva muchos años sin celebrar elecciones. "El que trabaja para el pueblo debería estar al mando del pueblo", añadió, refiriéndose a Hamás. El éxito de Hamás en asestar un duro golpe a Israel ha humillado al Sr. Abbas, que al mismo tiempo intenta con los israelíes mantener la paz en Cisjordania, por difícil e impopular que sea. Cisjordania está plagada de asentamientos y puestos de control israelíes, que dividen el territorio y convierten los desplazamientos de los palestinos en una carrera de obstáculos de atajos y cierres de carreteras. La violencia contra los palestinos por parte de los colonos israelíes va en aumento, y ahora son constantes las redadas que el ejército israelí dice dirigir contra miembros y combatientes de Hamás, especialmente en los alrededores de Nablús y Yenín. Incluso entre una incipiente clase media que ha crecido en la relativa estabilidad de Cisjordania, hay poco respeto por la autoridad. Con problemas financieros y un presupuesto reducido, ya ha recortado los salarios que paga en un 30% aproximadamente, reconoció Sabri Saidam, un influyente miembro del Comité Central de Fatah. "¿Cómo pueden gobernar Gaza?", se preguntó Iyad Masrouji, director ejecutivo de Jerusalem Pharmaceuticals, que opera en Cisjordania y Gaza. "Los estadounidenses hablan con la retórica de hace 30 años", dijo. "Pero vivimos en una realidad diferente. Si tuviéramos unas elecciones justas, Hamás ganaría, y más ahora". La gente ve a los dirigentes palestinos "negociando durante años por su propia supervivencia política, no por el bien de sus aspiraciones nacionales", afirmó Zakaria al-Qaq, politólogo palestino. "No han conseguido ni lo uno ni lo otro". Aunque Al Fatah se comprometió a reconocer a Israel, la solución de dos Estados parece ahora una fantasía para muchos, socavada por los asentamientos israelíes en Cisjordania y los gobiernos de derechas del país. El fracaso a la hora de alcanzar una paz negociada ha hecho que la otra alternativa obvia -la de la resistencia armada palestina a la ocupación israelí- sea más aceptable y popular. A pesar de la brutalidad de Hamás el 7 de octubre, cuando Israel dice que mató a unas 1.200 personas y tomó unos 240 rehenes, los palestinos de Cisjordania han aclamado en general al grupo por haber perforado el dominio de Israel y haber vuelto a poner el destino de los palestinos en el punto de mira internacional. "Desde el punto de vista palestino, parecía un milagro", dijo Sari Nusseibeh, un palestino moderado que fue presidente de la Universidad Al Quds. "Esta fortaleza de Israel parecía de repente vulnerable". El Sr. Nusseibeh dijo que aborrecía la violencia perpetrada por Hamás el 7 de octubre, pero tiene claro el impacto. "¿Quién es ahora el líder palestino? Es Hamás, nos guste o no", dijo el Sr. Nusseibeh. "En estos momentos, los palestinos ven a Hamás como el principal representante de los intereses palestinos". ¿Y por qué? "Porque nadie más lo es. La Autoridad Palestina no figura en la mente de la gente", dijo. Un pistolero de Hamás en 2007 en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, durante el conflicto en el que el grupo se hizo con el control del enclave. Sin embargo, lo que ha mantenido viva a la Autoridad Palestina durante años de abandono internacional y dominio israelí es la falta de alternativas. "La Autoridad Palestina lleva bastante tiempo aferrándose a la vida", afirma Diana Buttu, abogada que fue asesora jurídica de la Organización para la Liberación de Palestina, pero que se ha convertido en crítica. "Nadie en la comunidad internacional quiere firmar el certificado de defunción, porque significa el fin del proceso de paz, de la solución de los dos Estados y de este organismo tan conveniente al que pueden culpar y al que pueden canalizar dinero". El Sr. Biden no ha hecho prácticamente nada por el Sr. Abbas o la autoridad, dijo. "Y ahora aquí estamos, y de repente él es su esperanza. Es alucinante. Es el pensamiento de los años 90 que ya no puede revivir". Para los israelíes, la autoridad ha demostrado ser una herramienta útil para sofocar la ira popular por la guerra de Gaza. Pero las tensiones están aumentando, según un alto funcionario de seguridad israelí, que habló bajo condición de anonimato en virtud de las normas militares, y la Autoridad está perdiendo influencia en algunas partes del norte, especialmente en torno a Yenín, donde las fuerzas israelíes han intentado restablecer el control. La Autoridad Palestina se encuentra atrapada, queriendo estar públicamente con la resistencia palestina contra Israel, dijo el funcionario de seguridad israelí. Pero sobre el terreno, las fuerzas de seguridad palestinas han realizado muchas detenciones. Las tensiones también son elevadas porque algunos centenares de los 500.000 colonos israelíes de Cisjordania aprovechan la guerra de Gaza para atacar a los palestinos, según el funcionario, y la violencia va en aumento. Desde el 7 de octubre, las fuerzas israelíes han matado a 201 palestinos, entre ellos 52 niños, y los colonos israelíes han matado a otros ocho, entre ellos un niño, según Naciones Unidas. Cuatro israelíes han muerto en ataques de palestinos, e Israel afirma haber detenido a 1.850 palestinos, 1.100 de ellos afiliados a Hamás. Los funcionarios de la Autoridad Palestina afirman que, a pesar de la presión popular para que se enfrenten a Israel, actúan para proteger a su propio pueblo. Enfrentamientos con fuerzas israelíes en la ciudad ocupada de Yenín, en Cisjordania, este mes. El ejército israelí ha estado realizando incursiones allí y en otros lugares tras los atentados del 7 de octubre dirigidos por Hamás. Hussein al-Sheikh, secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina y estrecho colaborador de Abbas, declaró en una entrevista que, a diferencia de la "reacción extrema" de Israel en Gaza, "por parte de la Autoridad Palestina, la decisión fue mantener la calma, la seguridad y la estabilidad, así como la paz". Khalil Shikaki, un destacado encuestador palestino, dijo que en su última encuesta, aún no publicada, el 66 por ciento de los palestinos de Cisjordania consideran a la autoridad como una carga. Alrededor del 85% quiere que Abbas dimita, lo que significa que "más del 60% de sus propias filas" en Fatah quieren que se vaya, según Shikaki. ¿Podría la autoridad, en su estado actual, hacerse cargo de Gaza? "Por supuesto que no", dijo. "Gobernar consiste en establecer la ley y el orden y hacer cumplir las normas, y la Autoridad Palestina no puede hacerlo". La única solución, dicen muchos palestinos, es encontrar una forma de incorporar a Hamás a la Organización para la Liberación de Palestina y a la Autoridad Palestina, ambas dirigidas por el Sr. Abbas y Fatah. Una Organización para la Liberación de Palestina más representativa podría celebrar nuevas elecciones para una Autoridad Palestina más representativa, que tendría mucha más credibilidad tanto en Gaza como en Cisjordania, según esta idea. Pero también exigiría que un Hamás debilitado aceptara la existencia de Israel y se comprometiera a negociar un Estado palestino junto a él. "Ahora mismo el pueblo palestino no tiene esperanza, pero un verdadero proceso de paz podría hacerlo, y Hamás podría formar parte de él", afirmó Qadura Fares, ex ministro de la Autoridad. "En la OLP necesitamos a todas las facciones palestinas juntas". Integrar a Hamás en una nueva Autoridad Palestina podría ser también una forma de dilucidar qué hacer con el grupo, rechazado por Israel y Occidente. "No pueden acabar con Hamás; no se puede acabar con algo que está en el corazón de la gente", afirmó Munir Zughir, uno de cuyos hijos es un destacado preso de Hamás y otro está evitando ser detenido por su implicación con el grupo. "El mundo no se ocupará de Hamás, pero sí lo harán a través de la AP". Pero, ¿quién puede suceder a Abbas? Residentes palestinos de Huwara observando el año pasado cómo los soldados israelíes cerraban la entrada a su barrio. Algunos se han centrado en Marwan Barghouti, de 64 años, que cumple cinco cadenas perpetuas consecutivas en una prisión israelí por asesinatos cometidos durante la primera y la segunda intifadas, que él mismo dirigió, pero que podría formar parte de un intercambio de prisioneros más amplio para ayudar a poner fin a la guerra. Las últimas encuestas del Barómetro Árabe, que estudia la opinión en Oriente Medio y el Norte de África, muestran que Barghouti es considerablemente más popular en Gaza que Ismail Haniyeh, el antiguo líder de Hamás en Gaza, o que Abbas. Otra alternativa, aunque sigue siendo una figura divisiva, podría ser Mohammed Dahlan, antiguo dirigente de Fatah en Gaza, derrocado por Hamás en 2007 y marginado desde entonces por Abbas. Dahlan, de 62 años, vive ahora en los Emiratos Árabes Unidos. Lo más importante es un nuevo compromiso por parte de Estados Unidos para ofrecer a los palestinos una perspectiva realista de un Estado independiente, dijo el Sr. Saidam, alto cargo de Fatah. "La marginación de los palestinos por parte de Estados Unidos, el recorte de fondos y los sucesivos gobiernos israelíes de derechas han conducido a esta situación desesperadamente peligrosa", afirmó Saidam. "¿Se tomará en serio esta vez la administración estadounidense?". "Cualquier solución política que haga surgir un Estado palestino será un factor tranquilizador", afirmó. "Pero si volvemos a 'un proceso', a conversaciones vacías, a la falta de seriedad, a otra ronda de sesiones fotográficas, esto no nos llevará a ninguna parte". PUBLICIDAD