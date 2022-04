Prueba Rusia con éxito nuevo misil balístico intercontinental

The New York Times Associated Press

Moscú.- Rusia anunció un exitoso lanzamiento de prueba de un nuevo misil balístico intercontinental, el Sarmat, que según Rusia puede desplegar muchas ojivas nucleares y señuelos destinados a burlar los sistemas antimisiles en cualquier parte del mundo. El nuevo misil, dijo el presidente Vladimir V. Putin en breves declaraciones televisadas, "obligará a todos los que intentan amenazar a nuestro país a pensarlo dos veces". El misil balístico intercontinental Sarmat fue lanzado de prueba este miércoles desde el cosmódromo de Plesetsk en el noroeste de Rusia y alcanzó un objetivo en la península de Kamchatka, 3 mil 500 millas al este, dijo el Ministerio de Defensa ruso. Fue el primer lanzamiento del Sarmat, que el presidente Putin describió por primera vez en 2018, y requerirá más pruebas antes de que pueda desplegarse, dijo el Ministerio de Defensa.